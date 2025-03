Quart de Poblet destinará al polígono el grueso de los 32 millones del Gobierno central

La catástrofe natural que padecimos el pasado 29 de octubre afectó a la zona de nuestro polígono industrial al norte de la A3, conocida como Ciudad Mudeco, la más cercana al barranco de El Pozalet, pero también afectó a la zona sur. No es la primera vez que se inunda, pero no porque se encuentre en una zona inundable, sino porque históricamente no se han ejecutado las infraestructuras necesarias para evitar que una riada sin precedentes se lo llevara todo por delante.

La terrible experiencia que hemos vivido debe servirnos para centrar el debate, para no perder de vista que el cambio climático es una realidad y debemos actuar en consecuencia. El polígono es nuestro gran activo, ya que forma parte de la red de polígonos industriales del área metropolitana de Valencia, está situado estratégicamente y muy bien conectado con los grandes ejes viarios. Por este motivo, no hemos dudado ni por un momento en aprovechar la oportunidad de destinar el grueso de los fondos recibidos del Gobierno Central a nuestro polígono.

Vamos a actuar en la reconstrucción, pero no solamente reparando los daños. Nuestro objetivo es mucho más ambicioso. Pensamos que debe haber un compromiso de todas las administraciones con la mirada puesta en los ODS para el año 2050, para que no vuelva a suceder que un trabajador o una trabajadora no tenga una empresa a la que acudir al día siguiente de un desastre natural como el que hace unos meses hemos vivido.

Cristina Luján, alcaldesa de Quart de Poblet