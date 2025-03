Desencuentro entre socios de gobierno en Albal

El último pleno de Albal evidenció el desencuentro, que según informaron los propios protagonistas, no fue el primero, entre dos de los tres socios de gobierno, Partido Popular y Avant. Un rifirrafe político que se evidenció con el voto en contra de los dos concejales de Avant Albal a una propuesta del PP, que salió adelante porque el PSPV, en la oposición, votó a favor y Compromís se abstuvo.

El origen del desencuentro estuvo en la cesión demanial de un solar de uso educativo por parte del Ayuntamiento de Albal a Florida Universitaria. Tal y como explicó el concejal de Urbanismo Valero Eustaquio, se tratá de un terreno que ya se subastó hace dos años, con el PSPV al frente del gobierno, y fue ganado por Florida Universitaria para implantar varios grados de ingeniería. Sin embargo, la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) entonces no le validó la titulación, cosa que sí ha ocurrido ahora, lo que ha hecho que el centro educativo vuelva a requerir la cesión del terreno. Así, el acuerdo llevado a pleno para su votación, contemplaba la cesión demanial de este solar por un canón anual de 46.000 euros (hace dos años 40.000 euros) para los próximos 75 años. El valor del inmueble también se ha incrementado pasando de 2.669.469 euros a 3.125.991 euros.

En el turno de palabra, la portavoz de Avant Albal, y vicealcaldesa, Maria José Hernández, pedía al secretario que quería que su intervención estuviera en acta, y empezó a mostrar su desacuerdo al no ser informada de la reunión con Florida Universitaria, ni de este asunto, hasta poco antes de la junta de gobierno. "Hace dos años de nuestra última reunión con Florida. El alcalde José Miguel Ferris no nos ha convocado a ninguna reunión con Florida hasta que el señor Valero Eustaquio nos informara que habían firmado el acuerdo de cesión del solar. En Junta de Gobierno, mi compañero Joan Carles Puchalt y yo dejamos constancia que no nos habían consultado ni contado nada" , señaló.

Hernández siguió recriminado al PP que en el pacto de gobierno firmado en el que José Miguel Ferris se proclamó alcalde, "como vicealcaldesa me hacía cargo de Patrimonio y además José Miguel Ferris se comprometía a consensuar con Avant las decisiones de calado que se tomaran, me imagino que la cesion de un solar durante 75 años y que acabara en el 2100 es una decisión de calado que afecta a las próximas tres generaciones". Además, añadió, "esta situación no es la primera vez que se produce, pero sí que es la primera que Avant no da el primer paso para resolver un desencuentro".

En cuanto a la cesión, ya adelantaba que Avant iba a votar en contra al considerar que se hacía por un importe "ridículo, cobrando 0,27 euros al mes el metro cuadrado" y que consideraba que ese solar estaba destinado a en un futuro poder tener un nuevo centro escolar".

Momento en el pleno en el que los dos ediles de Avant Albal votan en contra. / L-EMV

En el segundo turno de palabra, el otro concejal de Avant Albal, Joan Carles Puchalt, también quiso dejar patente su descontento con la situación: "No es la primera vez que pasa. Ya les hicimos otra advertencia hace dos o tres plenos, cuando comentamos que no se nos habían incluido en reuniones ni en el grupo de Whats App de coordinación de la dana. Que pase una vez puede ser un despiste, una segunda ya me repatea. Fui educado entonces pero creo que es necesario que se tomen medidas correctoras, porque queremos trabajar por Albal y participar, por eso nos han votado 1.200 personas", apuntaba.

Ferris: "Si os he agraviado en algún sentido, pido disculpas"

Tras Puchalt, cerró las intervenciones el alcalde José Miguel Ferris, que afirmó que "en un equipo humano siempre hay fricción y creo que es algo normal, si alguno se ha sentido agraviado le pido disculpas, porque no es la intención, se ha intentado hacer todo de buena fe".

Además, el alcalde quiso aclarar que no ha tenido ninguna reunión con Florida, sino que se han comunicado con la administración para avanzar en el expediente. del mismomodo advierte que no se trata de un asunto que sea competencia del alcalde, "sino del pleno y por eso lo he traído aquí". Y le recuerda a su socia de gobierno que envió una providencia a la junta de gobierno, antes de las comisiones, para informar de este acuerdo, queella sabía antes que el resto de grupos políticos.

También señaló que desde Infraestructuras Educativas de la Conselleria de Educación se aseguró que el solar era demasiado pequeño para acoger un nuevo centro, por lo tanto, ve positivo la instalación de grados universitarios. "Además, ahora cumplimos ratios, pero si en un futuro se necesita un nuevo colegio buscaríamos una alternativa".

El alcalde acogió la iniciativa de Compromís per Albal de intentar llegar a un acuerdo con Florida para que la población pueda usar las instalaciones que implante Florida, como la biblioteca o el salón de actos.