Compromís pide poner en valor restos romanos

Compromís per Paterna ha exigido tanto al gobierno local como a la Generalitat Valenciana, que tomen medidas concretas para poner en valor el pasado romano de la localidad, después del reciente hallazgo de restos arqueológicos en el solar de la calle del Santísimo Cristo de la Fe. Ante este hallazgo, el concejal de la formación, Carles Martí, ha destacado que “estos restos, provenientes de la época romana, han surgido en las obras que se están realizando en esta zona, como era previsible, puesto que la proximidad con la villa romana descubierta a principios del PAI de Rio en 2007 siempre ha hecho pensar que estos terrenos podrían esconder más testigos de aquella época”.

Desde Compromís indican que “hemos estado defendiendo desde hace tiempo la necesidad de investigar, preservar y favorecer estos restos arqueológicos. Desgraciadamente, hasta la fecha, los restos de la villa romana encontrados han sido sepultadas bajo un edificio, en unas condiciones lamentables que impiden su estudio y su apropiada conservación. Consideramos que el Ayuntamiento de Paterna está perdiendo una oportunidad histórica para destacar uno de los elementos más importantes de nuestro pasado”.

“Este nuevo hallazgo confirma la presencia de una gran villa romana, con zonas agrícolas, señoriales y religiosas, muchas de las cuales todavía restan para descubrir. Este conjunto tiene un alto valor histórico y arqueológico y desde Compromís per Paterna continuaremos exigiendo que se continúe con los trabajos de excavación y se musealice el hallazgo para hacerla accesible a la ciudadanía y a los visitantes. A pesar de que sabemos que tanto el Ayuntamiento de Paterna como la Consellería de Cultura ya están al corriente de los hallazgos y están trabajando en su protección, desde Compromís per Paterna queremos asegurarnos que no se repita lo que pasó en 2007, cuando, por la presión de los intereses de los promotores y los amiguismos del Partido Popular, se malograron parte de los hallazgos arqueológicos, dejándolos parcialmente enterrados y en mal estado de conservación”, añaden las mismas fuentes.

“Con los nuevos indicios del tamaño e importancia de este conjunto arqueológico es más necesario que nunca que el gobierno local de Sagredo se tome en serio esta parte de nuestra historia e inicie de manera inmediata las actuaciones para garantizar la protección, puesta en valor y mantenimiento de este patrimonio”, señala Carles Martí.

“Paterna no puede continuar dando la espalda a su pasado romano, perdiendo la oportunidad de crear un nuevo espacio cultural y turístico que enriquezca nuestro pueblo. Ya han pasado casi diez años desde que Sagredo está al frente del Ayuntamiento y hasta ahora no se ha hecho nada para aprovechar el valor de la villa romana. Nunca es tarde para empezar, es momento para que el equipo de gobierno se ponga a trabajar por nuestra cultura y nuestra historia” señala para concluir el mismo concejal.

Restos de cultivo

Desde el consistorio explican que los restos aparecieton hace casi dos meses durante el inicio de las obras y que tanto el arqueólogo municipal como los de la promotora y la conselleria de Cultura determinaron que eran de poco valor. En principio apuntaron a restos de una zona de cultivo, cercada a la Villa Romana. En este sentido, se catalogó e informó de lo encontrado y las obras de construcción del edificio han continuado sin problema.