Torrent presume de sus 45 años de democracia municipal

Manuel Puchades, Rafael Marín, Jesús Ros, Josep Bresó, Jesús Ros, María José Català y Amparo Folgado, como alcaldes y alcaldesas, y decenas de concejales y concejalas en 45 años de democracia municipal. Torrent rindió este martes homenaje a todos esos hombre y mujeres, que durante doce mandatos han formado parte la corporación torrentina desde aquel 3 de abril de 1979 cuando se celebraron las primeras elecciones municipales democráticas. Además del acto, se ha elaborado un mural con los nombres de los 173 regidores y regidoras de la historia de la capital de l’Horta Sud.

El reconocimiento, celebrado en el propio salón de plenos, estaba previsto para el pasado noviembre pero que la tragedia de la dana obligó a posponer. La alcaldesa Amparo Folgado ha recordado cómo era el mundo, España y Torrent en aquel 1979. Ha resaltado aquellos primeros años, por ejemplo con una sola concejala, Dolores Vacas, en una corporación formada por nueve ediles socialistas, ocho de UCD y cuatro del Partido Comunista.

Folgado también ha puesto en valor la evolución democrática poniendo como ejemplo la presencia femenina, pasando de la única presencia de Vacas a la actual corporación, con trece mujeres por doce hombres. También que la primera alcaldesa de la ciudad fue en 2007 María José Català, ausente en el acto. En este sentido, la actual alcaldesa fue recordando uno a uno a todos los alcaldes que ha tenido la ciudad, así como los distintos portavoces de una decena de grupos municipales en estos 45 años. En el salón de plenos, estaba toda la actual corporación municipal, con la destacada ausencia del teniente de alcalde Guillermo Alonso (Vox), así muchos de los regidores y regidoras de la historia de Torrent o sus familiares en su representación tras haber fallecido, como el que fuera concejal José María Veguer, con nutrida presencia de su

En su discurso final, Amparo Folgado subrayó que este aniversario no es una simple conmemoración, sino una "llamada a continuar fortaleciendo los valores que han guiado a Torrent durante estas décadas: diálogo, respeto, convivencia y compromiso ciudadano".

Rafael Marín, "socialista de corazón"

En el turno de intervenciones, Inma Marín, hija de Rafal Marín, alcalde socialista entre 1979 y 1978 (relevó a Manuel Puchades, el primer alcalde democrático que apenas estuvo tres meses en el cargo) defendió su figura, “un socialista de corazón y un demócrata, que estuvo al frente del ayuntamiento en un tiempo duro, donde tuvo que lidiar con las todavía estructuras franquistas”. Para la hija de Marín, “este es un reconocimiento a su trayectoria, que honra su memoria y los valores que defendió con esfuerzo y valentía. Este homenaje es un testimonio de su legado y un orgullo".

El hijo del que fuera concejal comunista (1979-1981) José Moral, fallecido hace solo dos meses, aseguró que había asistido en su representación "porque a él le gustaría estar hoy aquí. Por eso he venido, para honralo por su esfuerzo y su lucha y por defender la libertad".

Torrent presume de sus 45 años de democracia municipal / Germán Caballero

Por su parte, Paco Nemesio, concejal por AP en 1983, reconocía que la democracia “es el sistema menos malo, tiene sus defectos, como las personas que la representan, pero la democracia es la mejor posible”. El concejal recordaba su primer madato, el segundo democrático. “Éramos muy jóvenes, tenía unos 28 años, y en aquella lucha política reconocíamos los méritos del contrario”. En este sentido, ha tenido palabras de reconocimiento para Rafael Marín, “un hombre curtido y de valor”.

Bresó, en el primer ayuntamiento

Josep Bresó formó parte de aquella primera corporación en 1979, dentro de los nueve concejales socialistas. “Tenía 21 años y junto con Modesto Ortega éramos los más jóvenes, pero veníamos con mucha ilusión”, relataba, para explicar que se marchó para estudiar y hacer la mili y volver años después, donde ostentó la alcaldía entre 2005 y 2007. “Desde 1979 hasta ahora, la corporación de Torrent se ha comportado como un oasis respecto a otras. Las discusiones pueden ser enconadas pero cuando acaba el pleno, todo se queda ahí”, dijo, para sentenciar: “cuando acabe todo esto seréis amigos por compartir la experiencia de servir a los ciudadanos”.

Por último, Jesús Ros, alcalde en dos etapas distintas (1987-2005 y 2015-2023) arrancó las risas al asegurar que “no querÍa salir, porque los que pasan por el atril parecen el pasado, pero yo me encuentro joven, no quiero decir nada, pero me siento joven”. Fuera de ironía, el socialista destacó los “dos ADN” que tiene “este ayuntamiento”. El primero, que “los que estamos aquí somos personas y sabemos comportarnos, y cuando acaba el pleno se acaba todo. Es un sello de calidad democrática y dice de la calidad humana que hemos pasado por aquí”. El otro ADN, según Ros, es que “desde el primer día, el consistorio ha sabido trabar un contrato con la sociedad".

Libro de recuerdo

Antes de finalizar, Amparo Folgado entregó a cada uno de los que han sido representantes municipales en el ayuntamiento de Torrent,un libro conmemorativo elaborado por el cronista oficial José Royo, que recoge en detalle estos 45 años de historia democrática local, así como una insignia institucional conmemorativa, símbolo de gratitud y reconocimiento colectivo.

El acto ha concluido con las fotografías de grupo de las doce corporaciones municipales en estos 45 años.