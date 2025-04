Política añeja en Torrent: de cursos para ligar a viajes para huir de las fiestas de julio

Cuatro décadas y media dan para mucho, ya sea de medidas políticas estrella, enconados enfrentamientos entre izquierda y derecha o incluso aquellas propuestas o proyectos que en su momento causaron sorpresa. Algunos de esos episodios salieron ayer del baúl de los recuerdos en Torrent durante el acto de homenaje a concejales y concejalas por el 45 aniversario de las primeras elecciones municipales de la democracia, en abril de 1979.

Durante su intervención, el excalde Jesús Ros recordó sus trifulcas con José Luis Ibarra, portavoz del grupo mixto, en los plenos de finales de los ochenta y principios de los noventa. “Qué pesado era Ibarra”, exclamó ayer Ros, que apuntaba que “yo no sé si trabaja mucho o poco, pero cogía un papel, veía una coma y con esa coma nos montaba unos saraos. Una vez cayó una rama de palmera y tuvimos rama de palmera para dos legislaturas”, relataba el socialista.

Germán Caballero

Y es que como apuntaba Paco Nemesio (AP en 1983), eran otros tiempos. La hemeroteca de Levante-EMV recoge episodios de la política de Torrent, impensables en la actualidad. En 1993, el consistorio torrentino, liderado por el propio Jesús Ros, organizaba un curso de “Técnicas para aprender a ligar”. Lo hacía con una subvención de 75.000 pesetas de la época procedentes de la conselleria de Cultura. En el pleno de julio, Ibarra preguntó a Ros quiénes iban a ser los monitores del citado taller y aprovechó para pedir al alcalde que se diera la máxima publicidad “porque hay en este pueblo quien no se come una rosca”, aseguró. Ros admitió que no estaba apuntado y reconoció que “así me va”.

Noticia de Levante-EMV que informaba del curso para ligar / L-EMV

Un viaje para huir de las fiestas

En julio de 1998, el gobierno de Ros vivió un tenso debate con Esquerra Unida por la celebración de las fiestas patronales. EU calificaba el programa festivo de “chabacano, cutre y tracaño” y criticaba la “falta de sensibilidad hacia lo público” reprochando que la agenda de actos no contenía “ni una sola actuación de calidad, ni para la juventud ni las personas mayores”. Ante esta situación, la coalición de izquierdas puso en marcha una campaña, bajo el nombre de “Disfruta de las fiestas, escápate de Torrent”, en la que sorteaba un viajes de fin de semana para dos personas. El objetivo era “disfrutar durante las fiestas de unos auténticos días de diversión”.