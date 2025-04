Luján, "cabreado y en shock" tras saber que València alegará el desvío de la Saleta al Plan Sur

El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, ha cargado contra el Ayuntamiento de València tras conocer la intención del consistorio de la capital de presentar alegaciones al proyecto del desvío de la Saleta presentado por la Confederación Hidrográfica del Júcar este jueves. "Estoy muy cabreado, indignado y en shock tras conocer que València ve temerario desviar el barranco de la Saleta al Plan Sur", ha manifestado el primer edil.

El alcalde ha subrayado que el proyecto "no se puede parar después de lo que ha pasado" y ha apelado a María José Catalá a que "escuche a los técnicos", alegando que "en muchos foros se ha hablado que es factible y está bien". Así, ha incidido en que el proyecto se tiene que ejecutar para evitar que se repita lo que ya ha pasado. "Es indignante y no es momento de no poner más trabas y ejecutar el proyecto que llevamos 40 años reivindicando. Se lo pido, se lo exijo, se lo ruego a la alcaldesa de València, que no lo paralice", ha sentenciado Luján.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de València aclaran que aún no han presentado alegaciones, pues están esperando a recibir la documentación la próxima semana, ya que la CHJ no la facilitó tras el encuentro de este jueves. "Cuando sepamos los plazos, alegaremos, porque nuestro interés es salvaguardar la seguridad, la salud y las vidas humanas de los residentes de València", señala el concejal del Ayuntamiento de València, Carlos Mundina.

Del mismo modo, subrayan que bajo ningún concepto se oponen al desvío del barranco de la Saleta. Defienden, eso sí, que esta actuación tiene que ir acompañada de una actuación en el Plan Sur, señalan fuentes municipales. "El 29-O el Túria se quedó a metro y medio de desbordarse. Si va a llegar más caudal, se deben tomar medidas y también ampliar el cauce para que no se desborde. Se deben tomar soluciones conjuntas, no desviar los problemas. Todo aumento de caudales debe llevar aparajada una modificación del Plan Sur. Todo lo que sea aumentar el agua en el Túria sin una revisión de la capacidad de evacuación, es una temeridad", aseguran desde el Cap i Casal.

Presentación del estudio en la CHJ. / L-EMV

Alaquàs considera "peligroso" un posible retraso

Por su parte, el alcalde de Alaquàs, Toni Saura, tampoco ha ocultado su malestar por el anuncio del Ayuntamiento de Valencia, una información que ha recibido "con mucha preocupación". "Me parece una temeridad y una irresponsabilidad hacer una valoración de un proyecto sin tener el proyecto todavía", ha destacado el primer edil. En este sentido, ha pedido esperar a tenerlo "para valorar si el estudio y la propuesta es adecuada o no".

A juicio de Saura, es "arriesgado" e "irresponsable" asegurar que el proyecto es una temeridad sin tenerlo "máxime cuando además en la reunión de ayer nos enseñaron una modelización de las lluvias posibles en diferentes escenarios y se veía que el nuevo cauce del Túria era capaz de asumir los 130 metros cúbicos adicionales que recibiría". Del mismo modo, el alcalde de Alaquàs ha advertido que cualquier retraso en el proyecto "va a suponer que la situación de peligro y de miedo que vivimos estos municipios continúa mucho más tiempo". Así, ha incidido en que en la propuesta presentada "no había ninguna cuestión que hiciera saltar las alarmas o que pareciera inviable".

"Los informes técnicos lo avalan"

El mandatario ha valorado "muy positivamente" el encuentro mantenido este jueves "no solo porque se continúa trabajando en una solución al desvío del barranco sino que además se hace teniendo en cuenta las lluvias del pasado 29 de octubre para aumentar al máximo la capacidad que ese desvío tenía previsto". "Cuanto más agua se pueda desviar, mejor", ha destacado. Además, se ha mostrado aliviado al comprobar que el nuevo proyecto contempla alejar del casco urbano la canalización y la salida a superficie del barranco.

Critíca, eso sí, los plazos previstos. En este sentido, ha indicado que el proyecto no se aprobará hasta después del verano, lo que retrasa el inicio de las obras hasta, mínimo, el 2026. Una situación que "generará preocupación en la ciudadanía este otoño cada vez que se encapote el cielo o que se genere una alarma". Así, el dirigente socialista he defendido que "ha llegado el momento de que las administraciones trabajen de una vez por todas todos juntos, y que se prioricen las vidas humanas, máxime cuando los informes técnicos así lo avalan".

