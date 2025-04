Todas las vidas de Miquel

Esta historia llega a este periódico por Manoli y la cuenta al completo Imma, pero esta historia va realmente sobre Miquel y empieza en el año 2014. Un diario, un niño que se aferraba a la vida en los primeros días de llegar al mundo y una madre con esperanza y fortaleza que relata lo que estaban atravesando y lo que han vivido esta dana, en la que Miquel volvió a nacer. Se salvaron in extremis y llegando a subir al primer piso buceando, pues viven en una planta baja en La Torre en la que una ola de 2,30 metros reventó la puerta y atravesó la vivienda en cuestión de 50 segundos.

El diario de 2014 rescatado del fango tras la dana. Lo encontraron en Alfafar pero es de Imma, una vecina de La Torre. / Francisco Calabuig

La vida, las vueltas de campana que te da. La voluntad humana de seguir adelante. Todo esto se concentra en un pequeño diario escrito por Imma, la madre de Miquel, en una agenda de 2014 con la portada negra que apareció hace pocas semanas en un baúl enfangado que había ido a parar a un polígono de Alfafar y que ha podido recuperar esta vecina gracias a Manoli, la mujer que lo encontró. "Con esto, he recuperado parte de mi vida, parte de mis memorias, mis vivencias", dice Imma.

El hallazgo y la entrega

Se trata de un diario que se remonta a hace diez años, cuando Miquel nació y luchó por quedarse y aparece ahora, cuando el niño, de 11 años ya, volvió a nacer tras la dana. El primer capítulo de esta historia la relata Manoli, una maestra de València que halló el arcón en Alfafar y lo abrió. Dentro, con todo enfangado, había una libreta mojada, con barro, la primera página todavía se podía leer en azul bolígrafo la primera crónica de Imma el día en el que dio a luz a Miquel tras muchas dificultades, un 1 de enero de 2014. "Estimat Miquel", comenzaba la primera misiva de muchas que acabarían llenando hasta el final aquella libreta, superviviente a la dana.

Imma con el diario rescatado del fango. / Francisco Calabuig

Manoli se dijo, "tengo que encontrar a la madre". Se emociona cuando relata lo que allí encontró, la esperanza de una madre, la lucha y la energía puestas en una sola cosa: que su hijo sobreviviera a los primeros días. Manoli escribió en un grupo de redes sociales "actualidad de Alfafar" que necesitaba encontrar a la dueña del diario para devolvérselo. Y Elisa, una amiga de la Torre de Imma respondió. Se pusieron en contacto y en un encuentro fugaz, dos desconocidas se fundieron en un abrazo gigante que todavía llevan consigo. "Lo primero que le pregunté a Inma cuando la vi fue si su hijo estaba bien. Si sobrevivió". Y tanto que lo hizo.

"Hui, 1 de gener has asomat el cap al món. A les cinc has decidit nàixer. Tenies moltes ganes d'eixir per menjar-te el món i així ho has fet. Benvingut".

Así describía Imma el primer día de vida su hijo Miquel en el diario ahora recuperado del fango. Miquel vivió entonces y volvió a nacer de nuevo el 29 de octubre de 2024, el día que la riada arrasó su casa en el barrio de La Torre.

El nacimiento

A Imma, una vecina de La Torre de toda la vida, donde tiene familia "de sangre" y "de calle" como ella dice, le costó mucho quedarse embarazada. Ella y su marido Miguel pasaron por varios procesos de fertilidad hasta que en el último intento funcionó. Embarazada de dos bolsas. Ahí comenzó un proceso largo y difícil.

A los cuatro meses de embarazo se puso de parto y perdió a Manel, el segundo bebé que esperaba. Encamada hasta enero, pudo aguantar dentro a Miquel, que nació "con la fuerza de su hermano Manel", dice Imma. Miquel nació en enero, aunque se esperaba para abril. La premura de su llegada y todas las complicaciones del embarazo hicieron que naciera con muchos problemas de salud. Miquel es autista y tiene varias patologías que le han hecho pasar por 16 operaciones en su corta vida. "Es un milagro", dice su madre.

Imma con el diario que le escribía a su hijo en sus primeros y complicados días de vida en 2014. / Francisco Calabuig

Nació el 1 de enero, pero Imma siempre celebra dos cumpleaños porque fue el 16 de enero cuando tuvieron la certeza de que viviría. Cada año van a comer chocolate para festejarlo. Hasta entonces, cada noche era la última. Despedidas y mucha incertidumbre. El 5 de enero de aquel año le indujeron al coma y le dijeron en el hospital que Miquel no sobreviviría. No fue así. El 16 de enero Inma notó que Miquel movía un dedo. Nadie le creí, pero poco después le comenzaron a quitar la sedación para ver si respondía y salió adelante.

En marzo de ese año el pequeño se sometió a su primera operación, y ya lleva 16 en toda su vida. Toda esta historia de aquel 2014 que fue al mismo tiempo tan duro, intenso, triste y feliz para Imma se encuentra en el diario rescatado del fango.

La tarde de la dana

Diez años después, la familia está desplazada a un piso que les han dejado en Benimaclet mientras arreglan su casa, totalmente arrasada. "Me siento exiliada", dice Imma. Las primeras semanas tras la tragedia iba en piloto automático, pero dice que en Navidad fue consciente que su sentimiento era de exilio.

Una imagen reciente de Miquel cedida por su familia. / L-EMV

"En Benimaclet hay más servicios que en La Torre, pero no está el barrio, nuestra gente. Ha supuesto una desvinculación de la comunidad, también para Miquel, que está acostumbrado a ir por la calle y que le saluden, a encontrarse a gente que conoce en todas partes", dice.

El 29 de octubre, ella, su marido y su hijo Miquel estaban en casa, en la planta baja donde viven en La Torre. Miquel estaba en el sofá mirando Pasapalabra, un programa que le encanta. No llovía, no nada. Su marido se asomó al escuchar un ruido y vio en la calle coches pasando uno tras otro. De repente, en cuestión de 50 segundos, una ola gigante reventó la puerta de casa de pueblo e inundó la casa, "un tronco gigante entró y se cargó también la puerta de dentro, atravesando por completo la casa", recuerda Inma.

Imma con el diario rescatado del fango en Alfafar tras ser arrastrado por la riada desde La Torre. / Francisco Calabuig

Miquel estaba en sofá, que flotaba en medio de un mar revuelto lleno de trastos que había arrastrado la marea. Sus padres flotaban también dentro de casa e intentaban que él saltara al agua para subir al primer piso como pudieran. No fue posible porque Miquel no se atrevía a saltar. "Los gritos, este tipo de situaciones en personas con TEA hace que se bloqueen, se puso rígido y no sabía como reaccionar", cuenta su madre. En un momento dado, ella le pide a su marido que vuelque el sofá para que el niño caiga sobre sus brazos y poder nadar hasta las escaleras. "Mi marido me decía que no, que si venía una ola el sofá me estamparía y me sacaría fuera. Yo le dije que si me iba, me iba con él".

"Mi historia del fango"

Finalmente pudo coger en brazos a su hijo y bucearon hasta las escaleras para poder subir al primer piso. Esa noche volvieron a nacer, como lo hizo ya una vez el pequeño en el año 2014, contra todo pronóstico y aferrándose a la vida, con una madre guerrera que luchaba y deseaba que ese bebé saliera adelante.

El diario de Imma, recuperado del lodo de la dana. / Francisco Calabuig

Ahora, cinco meses después de aquella noche, Imma cuenta que también está escribiendo un diario, pues es la forma que tiene de digerir todo lo que ha ocurrido. Es "mi historia del fango", dice. Y espera que con los años, sea un lugar al que acudir para ver que si superó todo lo que le pasó en 2014, y después 2024, es posible encontrar luz en la oscuridad. "Sempre es pot trobar el sol", sentencia. La suya es una historia que remueve, que atraviesa, que te hace centrar la esencia de una vida que no es otra que la de estar con los tuyos. "Cuando leo lo que viví entonces siento que fui fuerte, superé todo aquello. Fue muy duro, pero aquí estamos y Miquel tiene once años. Y ahora la dana tampoco ha podido con nosotros. Volveremos a casa".