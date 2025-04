Massanassa pide a Educación que derribe los colegios que deben reconstruirse por salubridad

La dana dejó a Massanassa sin sus dos colegios: Lluís Vives, que alberga al alumnado de Primaria, y Ausiàs March, que acoge el infantil de segundo ciclo. Los graves daños obligan a reconstruir ambos centros desde cero. La Generalitat Valenciana, ya incluyó en el borrador de sus presupuestos una partida para acometer las obras: casi 3,2 millones para el Lluís Vives, y 1,5 millones para el Ausiàs March. Mientras, durante las obras, se instalarán barracones en el polideportivo.

Sin embargo, desde conselleria aún no se ha anunciado cuándo comenzarán los trabajos, al menos los que implican el derribo y el adecentamiento de la zona, algo que preocupa tanto al Ayuntamiento de Massanassa como a las familias, sobre todo por la falta de salubridad. Actualmente, el patio del Lluís Vives sigue estando lleno de lodo y suciedad, un peligro con la llegada de las altas temperaturas, que conlleva la proliferación de plagas.

Eso es por eso, que desde el consistorio, su alcalde Paco Comes, reconoce que además de hablar varias veces con conselleria de Educación, le han requerido por escrito que resuelva esta situación. "Tengo una reunión pendiente con el director general de infraestructuras educativas para hablar de los barracones, y aprovecharé para pedirle que si tarda unos meses para empezar las obras de derribo que vengan a limpiar la zona. No podemos es estar con esa zona conforme está ahora. Estoy apretando mucho. Tendrán que hacer el derribo y dejar el solar en condiciones, que no como esta ahora que puede ser no salubre, estoy haciendo mucha presión", señala el primer edil.

Reunión del alcalde de Massanassa con las directoras y las Ampas. / A.M.

Las Ampas también mostraron su inquietud en el último pleno al igual que el PSPV, en el turno de ruegos y preguntas. "Queremos saber la hoja de ruta que va a seguir por Educación, y nos gustaría seguir participando en las reuniones que mantiene el ayuntamiento con las directoras de los centros. Y aunque desde la dirección están contentas por la ubicación en el polideportivo, las familias dudamos si los barracones van a estar listos en julio, como se ha dicho", señalaba una representante de las familias.

El túnel por el que tienen que pasar los alumnos para acudir al autobús. / L-EMV

Comes, por su parte, aseguró que "si no están listos el 1 de julio, estarán el 15, vamos a estar muy encima de conselleria. Supongo que tampoco hace falta estar todos instalados, que si hay una parte instalada, ya se pueden ir trasladando el material, mientras se sigue instalando la segunda parte de las prefabricadas".

Reclaman mejorar el paso del túnel

Otra de las peticiones de las Ampas tiene que ver con la mejora del paso peatonal del túnel por el que tienen que pasar para dejar a los alumnos y alumnas en la parada de los autobuses que les llevan a los alumnos en los centros educativos a los que provisionalmente están adscritos, en el caso del Ausiàs March en dos centros de Alcàsser, mientras que los de Lluís Vives van a la antigua Facultad de Magisterio de València.

Según la representante de las familias, "hay tramos en el túnel por el que hay que pasar de uno en uno, debido a la estrechez". También reclaman la mejorará de las barandillas, además de problemas de limpieza y mantenimiento.

Desde el consistorio se le aseguró que recogían la queja de las familias y estudiarían la mejora posible.