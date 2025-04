Xirivella insta al Consell a arreglar un parque de propiedad autonómica en estado de abandono

El Ayuntamiento de Xirivella (liderado por Paqui Bartual, del PP) ha solicitado formalmente a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, también en manos de los populares, que acometa de manera urgente el mantenimiento del Parque del Che, situado fuera del término municipal de Xirivella, en Quart de Poblet y Mislata, junto a la carretera CV-403, en terrenos que pertenecen a la administración autonómica. Esta petición se realiza tras haber recibido múltiples quejas vecinales relativas al estado de abandono de las instalaciones, entre ellas el deterioro de columpios, mobiliario urbano y elementos de calistenia que suponen un grave riesgo para los usuarios, no sólo en la vertiente de la seguridad, sino, además, en lo que se refiere a riesgos de salubridad e higiene.

A pesar de no tener competencias directas sobre el mantenimiento de este parque —al encontrarse fuera del término municipal de Xirivella y en unos terrenos que no son propiedad del ayuntamiento — el ayuntamiento ha instado al Consell a que adopte medidas "urgentes" al efecto, ya que el ayuntamiento no puede intervenir en unos terrenos que no son de su propiedad y, además, se encuentran fuera de su término, a pesar de la cercanía al núcleo urbano de Xirivella.

"Me siento impotente", dice la alcaldesa

"Como alcaldesa, me siento impotente por no poder actuar directamente y proteger a mis vecinos. Es frustrante ver un espacio tan próximo a nuestro municipio en estado de abandono, sabiendo que quienes lo sufren son nuestros vecinos y vecinas. No pedimos lo imposible, solo que se garantice su seguridad y bienestar y, no podemos mirar hacia otro lado".

La institución local recuerda que estos terrenos fueron objeto de expropiación por parte de la Generalitat para la creación de una zona de amortiguación junto a la antigua CV-3215 (hoy CV-403), y que, por tanto, corresponde a la administración autonómica garantizar su conservación.

El consistorio propone que el parque sea de Xirivella y quedarse su gestión

El equipo de gobierno local se muestra abierto, también, "a buscar soluciones que permitan que ese parque pase a formar parte de Xirivella y que la Generalitat ceda su gestión al municipio, para poder encargarse directamente de su cuidado y mantenimiento, si es posible".

Desde el Ayuntamiento de Xirivella se reitera la disposición a colaborar, pero reclama a la Generalitat Valenciana que actúe con "celeridad para poner fin a esta situación de dejadez", ya que “la seguridad y el bienestar de la ciudadanía deben estar por encima de cualquier cuestión competencial”, concluye Bartual.