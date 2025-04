Alonso del Real, un líder inusual: críticas duras a Vox y coqueteos con la izquierda

Se puede decir que el anuncio de abandono de Vox Torrent de su líder Guillermo Alonso del Real y su petición de pasar a formar parte del grupo No Adscritos era la crónica de una muerte anunciada, emulando a la famosa obra de Gabriel García Márquez. Aunque la presentación de la carta de renuncia ha sido una sorpresa, no lo ha sido tanto para los que siguen el día a día de la política torrentina. El actual teniente alcalde no era un líder de Vox al uso. Durante su estancia en el gobierno pactado con el PP, a punto de cumplirse el ecuador del mandato, ha tenido una actitudes y unas manifestaciones, sobre todo en los plenos, que a veces se posicionaban más hacia la izquierda que a la derecha, y cuestionaba algunas decisiones tomadas por la cúpula de su partido. De hecho, en más de alguna sesión plenaria los socialistas han llegado a mostrar su sorpresa por coincidir con valoraciones de Alonso y asegurando que en Vox "hacen falta más políticos como usted".

La más evidente y la que a priori parece probable que le haya llevado a dejar la formación, fue su oposición explícita al pacto entre PP y Vox para aprobar los presupuestos autonómicos. En el último pleno no dudó en cargar públicamente contra su partido y posicionarse al lado del PSPV, que presentó una moción de la condena y reprobación” del acuerdo de presupuestos autonómicos alcanzado por PP y Vox “y sus consecuencias para la convivencia democrática”. En su intervención plenaria también cargó contra el PP, pese a ser el partido con el que tiene un pacto de gobierno en Torrent. El concejal de Vox dijo estar “totalmente de acuerdo” con el PSOE al secundar que Mazón “se ha tirado a los brazos de Vox” para aprobar las cuentas, y “ha salido diciendo unas cosas que tenía los dedos cruzados, como diciendo no me lo creo”, y las cosas que explica el presidente “no me convence” porque “sé que no lo dice en conciencia”.

Por tanto, “es una pena” porque “al final vemos que se está haciendo un uso político de la situación para mantenerse en el cargo”. Además, señaló que el Partido Popular “ha adoptado la postura de que no nos salpique y virgencita que me quede como estoy y no hay un cierre de filas alrededor del señor Mazón para apoyarlo, sino que uno evita hacerse fotos o no se pronuncia….” y “al final no deja de ser otro uso político. A esta intervención, súmó un artículo de opinión en periódico local en el que aseguraba que "Roma no paga a triadores, Vox, sí" y que "tran traidor es el clava el puñal como el que acoge al traidor", afirmaba en referencia a la expulsión y posterior aceptación de Juanma Badenas y Cecilia Herrero como ediles de Vox en el Ayuntamiento de Valencia.

Desencuentro los presupuestos municipales

Precisamente, en los presupuestos municipales Vox también retrasó su aprobación a última hora, cuando el PP de Amparo Folgado presentó el primer borrador de sus cuentas municipales a la prensa y Vox decidió no ofrecer su voto a favor en el último momento, sin previo aviso porque no tenían claras algunas de las partidas de su área de Educación. Al final, se saldó esa pequeña crisis con la presentación y aprobación de 13 alegaciones de Vox reflejadas en las cuentas definitivas.

Si eso ocurrió en febrero del año pasado, en octubre hubo otro desencuentro entre socios de gobierno. El portavoz de Vox en Torrent se alineó en el pleno de octubre con la oposición, PSOE y Compromís, y rompió la disciplina del equipo de gobierno que conforma con el PP. Su voto permitió que saliera adelante una moción del Compromís que pedía mayor control sobre el servicio que presta la contrata de residuos, el mayor contrato del consistorio y de cuya gestión depende el gobierno del que formaba parte. De hecho, este ha sido, según el propio Alonso, uno de los motivos de su marcha. “Era una medida que encajaba con los principios de fiscalización y eficiencia que VOX siempre había defendido, pero una vez más no recibí respaldo y el partido me pidió que no lo apoyara, puesto que era un contrato que nacía bajo el ala de nuestro socio de gobierno”, ha afirmado hoy el ya exconcejal de Vox..

Durante las últimas semanas, se le ha visto alejado de actos oficiales del consistorio. Por ejemplo, no participó en el homenaje a los 45 años de ayuntamientos democráticos, donde fue el único concejal (a excecpción de Edu Gómez que gozaba de permiso por matrimonio) que no estuvo en su banco del salón de plenos. El pasado viernes santo, en cambio, desfiló en la procesión junto con el resto de la corporación municipal.

