El líder de Vox en Torrent abandona por sorpresa la formación

El primer teniente de alcalde de Vox en Torrent, Guillermo Alonso de Real, ha abandonado esta mañana por sorpresa el grupo municipal de la formación de Abascal en la localidad y ha solicitado formar parte del grupo de no adscritos.

Según ha podido saber Levante-EMV, esta renuncia se ha formalizado a través de un escrito en el registro de entrada dirigido a la alcaldesa, la popular Amparo Folgado, con quien gobierna la localidad en coalición de 9 (PP) y 4 (Vox). La mayoría absoluta son 13 ediles. En este escrito, Alonso del Real ha solicitado su incorporación al grupo de concejales no adscritos a partir de el día de hoy y ha puesto a disposición de la dirigente popular sus responsabilidades como edil de Deportes y Educación.

El hasta ahora líder y cabeza visible de Vox en Torrent ha explicado que ha adoptado la decisión "después de una profunda reflexión sobre mi responsabilidad política y mi compromiso con los vecinos de Torrent" y que, tras estos dos años de mandato, ha "llegado a la conclusión" de que "por encima de las siglas de cualquier formación política, lo más relevante es actuar siempre en beneficio del bienestar de la ciudadanía. Mi actuación futura se regirá, en todo momento, por lo que considero más adecuado para el desarrollo y progreso de nuestra ciudad, poniendo el interés general por encima de cualquier otro factor".

Según ha añadido Alonso de Real, esta decisión "no obedece a una ruptura con los valores fundamentales que han guiado mi trabajo hasta ahora, sino que responde a mi firme convicción de que la independencia política me permitirá representar a los vecinos de Torrent de forma más libre y responsable". En este sentido, solicita su pase al grupo de no adscritos, para "poder seguir desempeñando mis funciones con total autonomía y sin sujeción a directrices partidarias". El edil reitera que su intención es "seguir contribuyendo al buen gobierno de nuestro municipio, manteniendo una postura abierta y dialogante, siempre en la búsqueda de soluciones que favorezcan a todos los ciudadanos, sin importar su afiliación política".

Aunque ha puesto a disposición de la alcaldesa sus áreas de gestión, Alonso del Real ha manifestado que no desea "generar ninguna situación de inestabilidad para la ciudad" y que, si Folgado lo considera, seguirá con su responsabilidad en Educación y Deportes.

Dos desencuentros con Vox Madrid

Según Alonso, fueron dos episodios marcaron este deterioro de la relación con la dirección nacional de Vox. El primero, cuando informó a sus superiores en Madrid sobre aparentes irregularidades en el proceso de contratación de la asistencia técnica para el departamento de prensa del Ayuntamiento. “Me quedé solo, sin apoyo. Y el partido guardó silencio”.

El segundo, por la negativa nacional de secundar la propuesta de creación de una comisión de control para el seguimiento y control del contrato de limpieza. El contrato económicamente más relevante del Ayuntamiento. “Era una medida que encajaba con los principios de fiscalización y eficiencia que Vox siempre había defendido, pero una vez más no recibí respaldo y el partido me pidió que no lo apoyara, puesto que era un contrato que nacía bajo el ala de nuestro socio de gobierno”.

“La política torrentina no puede gestionarse desde Bambú, ni desde cualquier otro despacho alejado de la vida diaria de los vecinos. Cada ciudad tiene sus propias necesidades, y nuestra responsabilidad es atenderlas y tratar de solucionarlas. Vox, al imponer una innegociable lógica centralista, ignora las particularidades de cada municipio, tratando a todos por igual. Eso no es lo que necesita Torrent”, explica el edil. Guillermo Alonso del Real — Ex líder de Vox Torrent

De este modo, destaca que, al tratar de conciliar los principios del partido con la realidad local, su esfuerzo fue frustrado por la dirección nacional, que antepuso el mantenimiento del gobierno, frente a las necesidades reales de los vecinos.

"El VOX de 2013 no hubiera flirteado con la irregularidad ni la opacidad, ahora tiene otras prioridades"

Alonso del Real considera que el Vox de 2013, aquel que sorprendió a muchos en 2018 con su irrupción en Andalucía, y que en 2019 logró 52 diputados, no habría actuado de la misma forma y no hubiese mirado hacia otro lado. “Ese Vox me habría animado a actuar como lo he hecho. No hubiese flirteado con la irregularidad ni la opacidad. La coherencia y la transparencia eran sus banderas. Y yo no he renunciado a esos principios. Simplemente, el partido tiene ahora otras prioridades”.

Su salida del grupo municipal no responde a un desencuentro ideológico, sino a una cuestión de coherencia personal. “Lo que ha cambiado no son mis principios, sino la manera en que el partido ha decidido actuar. Yo sigo comprometido con los vecinos, con mi ciudad y con los valores que siempre me han guiado. Y cuando las estructuras te impiden hacer tu trabajo de forma honesta, lo más apropiado es tomar otro camino”.

Asimismo, se ha mostrado muy agradecido con Ignacio Gil Lázaro, el equipo provincial del partido en Valencia y con muchos compañeros que siempre le han mostrado su apoyo y afecto. “Confío en que puedan comprender la complejidad de esta situación y respetar una decisión que no ha sido fácil, pero que responde al convencimiento de que no se puede servir bien a Torrent obedeciendo instrucciones industrializadas, alejadas de su realidad”.