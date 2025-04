València a Aldaia sobre la Saleta: "Alegar al proyecto no es paralizar, sino garantizar la seguridad"

El Ayuntamiento de València ha contestado con un comunicado a una carta enviada por el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, en el que le pide a la alcaldesa de la ciudad, Maria José Catalá, que no paralice el desvío de la Saleta. En la respuesta, el consistorio del cap i casal afirma que no quiere "obstaculizar" nada, sino certificar "la seguridad de las pedanías y de la ciudad". En este sentido, València defiende que presentar alegaciones "no es un tema político sino técnico". De hecho, coinciden con el alcalde de Aldaia que "no es momento de hacer política sino de confiar en los técnicos y de la ciencia".

Es por eso que el ayuntamiento ha pedido a los técnicos del ciclo Integral del Agua y de planeamiento, y a las universidades públicas, que estudien el proyecto presentado por la CHJ. El ayuntamiento recuerda en un comunicado que en el pasado mes de diciembre, durante una reunión en la CHJ, un técnico del mismo confirmó al concejal del Ciclo, Carlos Mundina, que fue tal la cantidad de agua que bajó por el Poyo y la Saleta que "si se hubieran hecho los encauzamientos al nuevo cauce, se hubieran producido desbordamientos en ciertos puntos del nuevo cauce". Además recuerdan que los equipos de emergencia aquella noche, advirtieron que el nuevo cauce "estaba al límite".

Asegurar el proyecto "daría tranquilidad"

Tras la dana del 29 de octubre, el ayuntamiento de València considera que "debe asegurarse que la CHJ haga por fin las cosas bien" y certificar la viabilidad y seguridad del proyecto de CHJ "daría tranquilidad, no sólo a los vecinos de las pedanías de la ciudad que han trasladado al ayuntamiento su inquietud al respecto; sino también a los propios vecinos de Aldaia, concretamente los vecinos del Barrio del Cristo, que han manifestado públicamente su inquietud".

Por último, señalan que si el proyecto es "totalmente viable y seguro", la CHJ no tendrá inconveniente en responder a las alegaciones que presenten no sólo el ayuntamiento, sino "cualquier vecino, entidad o municipio, sin tener que retrasar el proyecto". En un proyecto de tal envergadura "siempre se abre un proceso de alegaciones públicas abiertas a todos, y eso no implica retrasar el proyecto sino hacerlo más seguro que es lo que, precisamente busca el Ayuntamiento de València con el objetivo de proteger a los vecinos de pedanias sur y de toda la ciudad".