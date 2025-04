Vox exige el acta al exportavoz de Torrent: "Por ética no puede disponer de ella"

La dirección provincial de Vox Valencia exige a Guillermo Alonso del Real que renuncie a su acta de concejal. Hasta hoy, Alonso del Real era portavoz de la formación de Abascal en Torrent y primer teniente de alcalde en un gobierno en coalición con el PP, pero este miércoles ha anunciado por sorpresa su marcha del partido y su paso al grupo de no adscritos en la corporación municipal. "La dirección provincial procede a exigirle que devuelva a Vox el acta que obtuvo en representación de esta fuerza política y de la que no puede disponer libremente desde un punto de vista ético", explican desde un comunicado remitido a los medios de comunicación.

Asimismo, la dirección provincial afirma que Alonso del Real "no ha informado oficialmente a la dirección provincial del partido de su pase al grupo de los no adscritos". Esta es la respuesta del partido, que asegura que no va a hacer más declaraciones sobre este asunto, a una carta hecha pública por Guillermo Alonso del Real en la que carga duramente contra el partido y asegura que aunque mantiene firmes sus valores ideológicos, marcha de la formación por una cuestión de coherencia personal.

En la misiva, Alonso del Real afea al partido que "el Vox de 2013, no hubiese flirteado con la irregularidad ni la opacidad. La coherencia y la transparencia eran sus banderas. Y yo no he renunciado a esos principios. Simplemente, el partido tiene ahora otras prioridades".

Asimismo, el concejal torrentino, ahora en el grupo de no adscritos, critica la centralidad del partido y opina que “La política torrentina no puede gestionarse desde Bambú, ni desde cualquier otro despacho alejado de la vida diaria de los vecinos. Cada ciudad tiene sus propias necesidades, y nuestra responsabilidad es atenderlas y tratar de solucionarlas. Vox, al imponer una innegociable lógica centralista, ignora las particularidades de cada municipio, tratando a todos por igual. Eso no es lo que necesita Torrent”, explica el edil en la carta.

Por último, aunque Alonso del Real ha puesto a disposición de la alcaldesa sus áreas de gestión, ha manifestado que no desea "generar ninguna situación de inestabilidad para la ciudad" y que, si Folgado lo considera, seguirá con su responsabilidad en Educación y Deportes. Por su parte, el PP ha contestado que "mantendremos el compromiso con el cambio que pidió la ciudadanía".