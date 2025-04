El exlíder de Vox de Torrent no entregará su acta: "Tengo un compromiso que cumplir"

Guillermo Alonso del Real ha dejado Vox, pero no contempla, por ahora, dejar su acta como concejal en la corporación municipal y quiere seguir en el pleno como edil no adscrito. Así lo ha confirmado a este diario después de que la dirección de Vox en la provincia de Valencia le exigiera su puesto en el pleno "por ética", a lo que él responde que "como mis principios, ideas y compromisos siguen intactos, no creo que sea ético dejarlos en la estacada, tengo que cumplir con lo que me he comprometido con las entidades que gestiono en Deportes y Educación".

El todavía primer teniente de alcalde de Torrent, se reunió este miércoles por la tarde con la alcaldesa del municipio, Amparo Folgado (PP), con la que comparte gobierno, horas después de anunciar por sorpresa que dejaba el grupo municipal Vox (del que es portavoz) para pasarse al grupo de no adscritos en la corporación municipal. Alonso del Real es, por ahora, primer teniente de alcalde del gobierno de coalición que forman PP y Vox en Torrent y su marcha del partido de Abascal moverá el tablero político torrentino, aunque todavía no está claro cómo.

Alonso del Real explica que ayer, en el encuentro con Folgado, se puso "a su total disposición para hacer lo que ella considere mejor para Torrent y para el gobierno". "Si Vox se opone a que yo siga en el gobierno o si hay algún concejal del PP incómodo por tener a un independiente, me excluiré del ejecutivo. Con todo, le trasladé que mi compromiso con la ciudad es el mismo”, apunta. Ella, dice Alonso del Real, le comunicó "que analizaría la situación y como queda todo también a nivel legal", cuenta el ya ex de Vox. Con todo, el concejal de Deportes y Educación le insistió en que su intención no es desestabilizar el gobierno ni la gestión de la ciudad, por eso hará "lo que la alcaldesa considere mejor para Torrent".

La dirección provincial de Vox Valencia exigió ayer a Alonso del Real que deje el acta, “por ética”. Sin embargo, el todavía concejal del gobierno de Torrent aseguró que no va a renunciar a su puesto en la corporación municipal, ahora como concejal no adscrito. “Vox es una marca que ha crecido y obtuvo buenos resultados en las elecciones en Torrent. No se puede decir que fue gracias a mí, pero también es cierto que estos dos años y medio los cuatro concejales de Vox hemos estado en la calle y trabajando por Torrent. En mis áreas tengo contacto con clubes deportivos, comunidades educativas y como mis principios, ideas y compromisos siguen intactos, no creo que sea ético dejarlos en la estacada, tengo que cumplir con lo que me he comprometido con ellos y quitarme del medio no sé si es lo que toca”, zanja el concejal de Torrent.

Vox Torrent: “Nadie nos esperábamos esto”

¿Qué dice el grupo municipal Vox ante tal noticia? Fuentes de Vox Torrent prefieren esperar “a ver qué dice la dirección nacional”, para tomar postura sobre la permanencia (o no) de Alonso del Real en el gobierno local con el PP. Con todo, aseguran que la noticia de su marcha “fue una sorpresa. Nadie se lo esperaba”.