Folgado aplaza la posible reestructuración del gobierno de Torrent al próximo pleno

"Calma". Es un poco el mensaje que lanzan desde el Partido Popular de Torrent, que asegura ser un espectador más del "drama" creado por Vox, con el anuncio de su líder Guillermo Alonso del Real de pasarse al grupo no adscritos.

Una renuncia que pilló por sorpresa a todos, a la misma alcaldesa Amparo Folgado, que conoció el día del anuncio la intención de su teniente alcalde, e incluso al anterior partido de Alonso del Real, Vox, que le ha pedido que "por ética" renuncie al acta.

Tras la manifestación pública de Alonso de querer mantener sus concejalías de Educación y Deportes sin estar atado a ninguna doctrina de partido y ponerse a disposición de la alcaldesa, Folgado prefiere actuar con cautela.

Fuentes del gobierno del PP-Vox aseguran que no van a tomar ninguna decisión precipitada y que esperarán a que Guillermo Alonso del Real ratifique su renuncia y su paso al grupo de regidores no adscritos en el próximo pleno, previsto para el 5 de mayo.

Alonso del Real durante los premios Carta de Poblament de Torrent. / A.T.

Dar tiempo en el mundo de los partidos políticos parece ser una buena decisión, teniendo como última referencia la crisis de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, que acabó readmitiendo a su portavoz, Juan Manuel Badenas y a su compañera, Cecilia Herrero, cerrando el expediente disciplinario abierto contra él, y manteniendo intacto el pacto de gobierno con el PP.

Normativa sobre los no adscritos

La diferencia es que en Torrent es el propio portavoz el que ha decidido renunciar con un alegato muy duro hacia su expartido, del que también se ha dado de baja. Si mantiene su postura, Amparo Folgado sí va a tener que reestructurar el gobierno local. O bien decidir seguir sin mayoría con 12 concejales, y las áreas de Alonso, Educación y Deportes, repartirlas entre los que se quedan, bien entre los tres ediles de Vox o entre los nueve del PP. O la otra opción pasaría por mantener a Alonso sus áreas desde No Adscritos. En este caso, el artículo 36 del reglamento interno de Torrent, habla específicamente de los concejales no adscritos. En este punto, aseguran que no pueden percibir ninguna aportación económica que se asigna por Grupo Político.

También establece que será la alcaldesa la que determinará el tiempo de intervención en los debates del pleno y que será proporcional a la importancia numérica en el conjunto de la corporación. Del mismo modo, será la alcaldesa la que determine en qué comisiones puede integrarse.

También hay jurisprudencia marcada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que sostiene que quienes pasen a ser ediles no adscritos, no podrán asumir nuevos cargos ni recibir retribuciones que no ostentaban o percibían previamente, siempre que estas supongan una mejora personal, política o económica. Es decir, que Alonso podría como mucho mantener sus áreas.