La marcha del portavoz de Vox pone en jaque al gobierno del PP en Torrent

La sorpresiva marcha del primer teniente de alcalde de Vox de Torrent, Guillermo Alonso del Real, al grupo de no adscritos podría dejar en minoría el gobierno del Partido Popular en la quinta ciudad más poblada de la Comunitat Valenciana. Casi dos meses después de la profunda crisis municipal que vivió Maria José Catalá en València con la expulsión y posterior readmisión del edil de Vox, Juanma Badenas, la historia ‘casi’ se replica calcada en la primera localidad que gobernó, ahora liderada por su compañera de formación, la también popular Amparo Folgado, en coalición con Vox.

De los 25 ediles de la corporación, en las elecciones municipales de 2023 el PP obtuvo 9 concejales y la formación ultraderechista, 4. Un pacto entre ambos partidos del ala de la derecha garantizó la mayoría absoluta de 13 ediles frente a los 10 obtenidos por el PSPV, la fuerza más votada, y los 2 de Compromís. Por tanto, solo un edil marca la balanza entre los dos bloques.

Un equilibrio muy difícil

En el escrito presentó ayer por la mañana en el registro de entrada del ayuntamiento, Alonso de Real, que también se ha dado de baja de militante de Vox, pone sus responsabilidades como edil de Deportes y Cultura a disposición de la alcaldesa aunque afirma que mantiene el «compromiso» para seguir desarrollándolas si así lo decide Folgado. De hecho, la pelota está ahora en el tejado de la dirigente popular, que tendrá que realizar auténticos juegos de malabares para mantener en el gobierno local a los tres ediles de Vox que se quedan en el grupo y al regidor no adscrito. Una posibilidad harto improbable. Hay que recordar que en el caso de València, Badenas fue expulsado por la formación pero que, en Torrent, Alonso del Real abandona el grupo por voluntad propia.

El pase de Alonso del Real al grupo de no adscritos ha cogido por sorpresa a algunos compañeros de su mismo grupo así como a ediles del gobierno y de la oposición. Sobre el escenario político torrentino planea, también, la sombra de una posible moción de censura. Desde la dana, el PSPV ha presentado dos mociones en localidades justamente afectadas por esta catástrofe: Requena y Chiva. Cabe recordar que Torrent también ha sido un municipio muy afectado. Pero si difícil es el juego de equilibrios de Folgado, más es el que tendría que hacer el exalcalde Jesús Ros para que su formación recuperara la vara de mando en Torrent, con un Compromís absolutamente roto y sin trato entre sus ediles y un concejal no adscrito que, a día de hoy, todavía forma parte del gobierno de Folgado.

Dos desencuentros con Madrid

De hecho, en un comunicado enviado por el propio Alonso del Real, afirma su deseo de mantenerse en el gobierno, pero «sin sujeción a directrices partidarias». El edil reitera que su intención es «seguir contribuyendo al buen gobierno de nuestro municipio, manteniendo una postura abierta y dialogante, siempre en la búsqueda de soluciones que favorezcan a todos los ciudadanos, sin importar su afiliación política».

El «desamor» con la dirección nacional de Vox se debió sobre todo a dos momentos. El primero, cuando informó a sus superiores en Madrid sobre aparentes «irregularidades» en el proceso de contratación de la asistencia técnica para el departamento de prensa del ayuntamiento. «Me quedé solo, sin apoyo. Y el partido guardó silencio». Sus discrepancias con dicho contrato, trasladadas tanto en la mesa como en el pleno, motivaron la retirada de los políticos de la mesa de contratación.

El segundo, por la negativa nacional de secundar la propuesta de creación de una comisión de control para el seguimiento y control del contrato de limpieza. «Era una medida que encajaba con los principios de fiscalización y eficiencia que Vox siempre había defendido, pero una vez más no recibí respaldo y el partido me pidió que no lo apoyara, puesto que era un contrato que nacía bajo el ala de nuestro socio de gobierno», pero él la apoyó.

