La oposición tilda de "inestable y débil" el gobierno del PP de Torrent tras la marcha del líder de Vox

El que era líder de Vox en Torrent y primer teniente de alcalde en el gobierno conservador de PP y Vox en la ciudad, Guillermo Alonso del Real, se marchó este miércoles del partido y anunció su incorporación al grupo de no adscritos. Un movimiento que pilló por sorpresa a toda la corporación municipal; tanto a sus compañeros de grupo municipal voxista, como a sus socios del ejecutivo local pasando por los grupos de la oposición de PSPV y Compromís-Podem-Esquerra Unida, que tampoco esperaban esta noticia.

Las reacciones siguen tras la marcha de Alonso. El portavoz socialista, Andrés Campos, insiste en que esta situación es "una muestra más" de que el que lidera Amparo Folgado es "un gobierno inestable" que "en menos de un año ha perdido a su portavoz del PP José Maroto y ahora al primer teniente de alcalde". Para Campos, "la sensación es de improvisación en un momento que Torrent necesita estabilidad, unidad, cooperación y transparencia". El socialista insiste en que ahora, con la marcha de Alonso del Real de Vox "no tienen mayoría y es un gobierno que genera desconfiaza".

Para el portavoz socialsita quien ha de manifestarse ahora es la alcaldesa Folgado, "¿Qué piensa ella? Ahora tiene que pactar no solo con los socios de Vox sino con un concejal no adscrito. Es una situación complicada en un momento en el que ha perdido la confianza de todos los grupos".

Respecto a la información publicada por este diario en el que la alcaldía aplaza una posible reestructuración del gobierno tras la salida de Vox de Alonso del Real al pleno de ratificación de esta renuncia del voxista, Campos cree que "Folgado vuelve a dar una respuesta tarde y mal". "No puede esconderse en un calendario. Tiene la obligación de dar estabilidad para reconstruir la ciudad tras la dana y solo está pensando en equilibrios de cálculo político y no en lo que tiene que estar". Preguntados sobre qué escenario se le abre ahora a los socialistas, Campos insiste en que "no es el PSPV quien ha de hablar, sino ella y su equipo. Por lo menos decirle a la ciudadanía en qué situación está el gobierno local ahora".

"El gobierno local ha perdido toda la confianza"

Cuestionado sobre la posibilidad de que los socialistas presenten una futura moción de censura con Compromís y el apoyo del concejal no adscrito, Campos señala que aunque siempre han tenido y tienen "muy buena sintonía con Compromís", no están en la fase de plantear estas opciones ni de ponerlas, ahora, encima de la mesa. "Ahora solo estamos preocupados por la estabilidad de Torrent y ahora mismo el gobierno local ha perdido toda la confianza".

Por su parte, el portavoz de la coalición que lidera Compromís, Xavier Martí, señala que aunque Alonso del Real "deja la puerta abierta a continuar en el gobierno, todavía no sabemos a ciencia cierta cuáles son las intenciones ni suyas ni de la alcaldesa Amparo Folgado". Por eso, cree que "la pelota está en el tejado de la alcaldesa, que es quien tiene que decidir cómo reestructura su gobierno y calcular unos equilibrios con Vox y Alonso del Real que no serán nada fáciles". Para Martí, el ejecutivo es "poco fiable y está muy tocado" y nombra también la dimisión de Maroto (exportavoz del PP) como otra muestra de una "inestabilidad dilatada".

Sobre el futuro de la gestión del Ayuntamiento de Torrent, Martí cree que "sería bueno que hubiera un cambio porque la situación es muy inestable y no puede continuar así" y respecto a si apoyarían una hipotética moción de censura, señalan que habría que ver "cuál es la propuesta del PSPV, que es quien tiene capacidad de presentarla y si Guillermo Alonso del Real se quiere o puede quedar en el gobierno o no". Con todo, concluye el de Compromís, si algo está claro es que "el gobierno actual ha perdido toda la confianza de los representantes públicos".