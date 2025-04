Picassent prepara la IX edició de la Fira de la Tapa i el Comerç

La Fira de la Tapa i el Comerç és ja una cita ineludible al calendari picassentí. Després de l’èxit de l’última edició en 2024, on es varen vendre 9.800 tapes i participaren un total de 30 establiments (entre comerços, bars i restaurants), la Fira encara ja la seua novena edició, que tindrà lloc del 23 al 25 de maig, i que enguany, com a novetat, estrena ubicació a la zona de l’Ermita i els seus voltants.

La Regidoria de Comerç i Mercat de l’Ajuntament de Picassent, amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants, Serveis i Mercat del municipi, ultima ja els preparatius per a esta cita anual amb el sector comercial i hostaler del poble.

Programació per a totes

Com ha sigut habitual en les darreres edicions, la Feria oferirà una extensa programació per a tots els públics on, a més de la degustació de les tapes, tindrà lloc tota una programació variada per a tots els públics on tindran cabuda des d’actuacions musicals i representacions teatrals, tallers i exhibicions, presentacions de llibre, taller de costura i molt més.

Segons assenyala Leticia Hernandis, regidora de Comerç i Mercat en l’Ajuntament de Picassent, «amb la nova ubicació pretenem dinamitzar esta altra zona comercial del poble, ubicant-la en un espai idoni per créixer tant en esta edició com en futures».

Pròximament, es podrà consultar el catàleg on figuraran totes les tapes, així com els comerços participants i el calendari amb la programació d’activitats. L’horari d’aquesta cita serà el divendres, de 19 a 00 hores; dissabte de 10 a 15 hores i de 19 a 00 hores; i diumenge de 10 a 15 hores i de 19 a 23 hores.

D’aquesta forma, el sector comercial i de la restauració de Picassent es prepara per rebre, un any més, a un gran número de persones disposades a gaudir de tres jornades d’oci que fomenten la compra en el comerç local i de proximitat.