La Emtre solicitará por vía judicial 1,5 millones de deuda a Burjassot, Mislata, Paterna y San Antonio de Benagéber

La Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos (Emtre), responsable del tratamiento de los residuos del contenedor gris, marrón y la red de ecoparques del área metropolitana de València, va a iniciar dos procesos administrativos para reclamar los impagos de Burjassot, Mislata, Paterna y San Antonio de Benagéber, ante la imposibilidad de embargar las cuentas de dichos Ayuntamientos.

Estos cuatro municipios, según la Emtre, no han pagado las aportaciones económicas extraordinarias aprobadas por la Asamblea de la entidad el 16 de noviembre de 2023. Esta decisión, aprobada por la asamblea, tenía por objetivo compensar el aumento de los costes de tratamiento de residuos mediante aportaciones directas de los Ayuntamientos, para mantener el coste de la tasa Tamer en el ejercicio 2024 y no repercutir las subidas a la población. Los 41 municipios restantes de la Emtre han cumplido responsablemente con el compromiso aprobado.

Un comunicado que ha sorprendido a poblaciones como Paterna y Burjassot, cuyos ayuntamientos aseguran que el tema ya está judicializado porque son ellos los que interpusieron el año pasado un contencioso administrativo contra la decisión de la Emtre de tener que asumir esa deuda procedente del déficit de la entidad. "Nosotros hemos pagado siempre rigurosamente las cuotas ordinarias a la Emtre, pero esta cuota extraordinaria, a juicio de nuestro consistorio y pensando siempre en nuestros vecinos y vecinas, no estaba justificada y por eso decidimos recurrirla en los juzgados. De hecho, se nos estimó una medida cautelar por la que se nos paralizaba el cobro de esta cuota extraordinaria y estamos pendientes de resolución judicial", señalan desde Paterna.

"Hemos sido nosotros los que en un acto de responsabilidad institucional y en defensa de los intereses económicos de nuestros ciudadanos, hemos recurrido y judicidlizado esta cuota extraordinaria", añaden.

En los mismos términos se refiere Burjassot. "No estamos de acuerdo en la forma en la que se nos ha trasnferido a los ayuntamientos esa deuda que proviene del déficit de la entidad. Votamos en contra de esa decisión en la asamblea y por coherencia la hemos recurrido en los juzgados porque no estamos de acuerdo, y estamos a la espera de la sentencia, según se resuelva a favor en cotra, pagaremos o no", señalan.

Planta Los Hornillos. / Emtre

La emtre, a través de su presidente de la EMTRE, Emilio J. Belencoso. , asegura por su parte que “tras reiterados requerimientos, y previa consulta y visto bueno de la Junta de Portavoces, como última medida, nos vemos obligados a abrir un procedimiento judicial y administrativo contra estos cuatro municipios deudores, cuya deuda conjunta asciende a más de 1.500.000 euros,” ha explicado. “La gobernanza metropolitana exige la responsabilidad de los alcaldes y alcaldesas de todos los municipios que componemos el área metropolitana. Desde la EMTRE estamos trabajando sin descanso para que estos impagos no se produzcan. Como se ha demostrado durante y después de la catástrofe de la Dana, el área metropolitana y entidades como la nuestra son más importantes que nunca”.

Paterna, el que más adeuda con casi 805.000 euros

A fecha de hoy, 41 de los 45 municipios del área metropolitana que integran la entidad han cumplido con el acuerdo. Sin embargo, cuatro municipios no han pagado esta aportación: Burjassot (con una deuda de 326.132,81 euros), Mislata (cuya deuda asciende a los 303.591,61 euros), Paterna (que debe a la entidad 804.910,35 euros) y San Antonio de Benagéber (123.816,56 euros). El importe de los impagos asciende a los 1.558.451,33 euros (incluidos principal, intereses y recargos).

Para reclamar estos impagos, la Emtre ha iniciado dos procedimientos. En primer lugar, ha solicitado a la Generalitat Valenciana la activación de la cláusula que permite, en caso de impago, descontar el importe debido de las aportaciones autonómicas que le correspondan a cada municipio. En segundo lugar, la Emtre ha iniciado la reclamación de esta deuda a través de la vía judicial.

“Las deudas pendientes de estos cuatro Ayuntamientos, junto con los gastos extraordinarios derivados de la gestión de residuos de la Dana, más de 3,1 millones de euros, está generando a la Entidad tensiones de Tesorería, lo que nos han obligado a recurrir a una póliza de crédito para hacer frente a las mismas”, ha concluido Emilio J. Belencoso. “Por eso, teniendo en cuenta que nuestra entidad da servicio a un millón seiscientos mil ciudadanos, tenemos que ser doblemente responsables y no podemos permitir que las consecuencias económicas de la posición de pasividad de unos pocos se soporten por el resto.”