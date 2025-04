La oposición y el exlíder de Vox exigen a la alcaldesa del PP cambios en el gobierno

La sorpresiva marcha del exlíder de Vox, Guillermo Alonso del Real, del partido al grupo de no adscritos en Torrent ha removido las aguas en todos los partidos políticos del ayuntamiento de la capital de l’Horta Sud.También las ha agitado en el propio ejecutivo y la pregunta sobrevuela despachos de unos y de otros. ¿y ahora, qué?

Mientras el grupo municipal Vox aguarda directrices de la dirección nacional del partido para saber qué exigir a sus socios populares de gobierno y Alonso del Real asegura que su compromiso se mantiene «intacto» y que su intención es continuar en la corporación municipal, la oposición de PSPV yCompromís lanza dardos al ejecutivo del PP y critica la situación «inestable» «y débil» del gobierno que lidera Amparo Folgado.

Las reacciones continúan y los partidos progresistas piden a Folgado que «mueva ficha» o al menos «diga a la ciudadanía en qué situación está el gobierno ahora». Son palabras del portavoz socialista en Torrent, Andrés Campos, que opina que esta salida sorpresiva es «una muestra más» de que el equipo gestor popular es «inestable». «En menos de un año ha perdido a su portavoz del PP José Maroto y ahora al primer teniente de alcalde de Vox», insiste el edil, que apunta que en este momento, «Torrent necesita todo lo contrario, estabilidad, unidad y cooperación para reconstruirnos tras la dana». Campos señala que quien debe manifestarse ahora es la alcaldesa Amparo Folgado. Preguntados sobre qué escenario se le abre ahora a los socialistas, Campos insiste en que «no es el PSPV quien ha de hablar, sino ella y su equipo. Por lo menos decirle a la ciudadanía en qué situación está el gobierno local ahora».

De la misma forma opina Xavier Martí, portavoz de la coalición Compromís-Podem-Esquerra Unida. El valencianista cree que «la pelota está en el tejado de la alcaldesa, que es quien tiene que decidir cómo reestructurar su gobierno y calcular sus equilibrios con Vox y Alonso del Real, que no será nada fácil». Para Martí, el ejecutivo popular es «poco fiable y está muy tocado» y vive desde hace meses una «inestabilidad dilatada».

«No estamos en esa fase»

Cuestionado sobre la posibilidad de que los socialistas presenten una futura moción de censura con Compromís y el apoyo del concejal no adscrito, Andrés Campos señala que aunque siempre han tenido y tienen «muy buena sintonía con Compromís», no están en la fase de plantear estas opciones ni de ponerlas, ahora, encima de la mesa. «Ahora solo estamos preocupados por la estabilidad de Torrent y ahora mismo el gobierno local ha perdido toda la confianza». Martí, por su parte, cree que «sería bueno que hubiera un cambio» y se abre a escuchar propuestas de los socialistas, aunque incide en que ellos no tienen capacidad de presentar ninguna moción. Algo que, por el momento, parece pausado a la espera de cambios en el gobierno.

Por su parte, el protagonista de esta historia, Guillermo Alonso del Real, aseguraba ayer a este diario que por el momento no dejará el acta de concejal como le planteaba su ya expartido. «Creo que no sería ético porque mis principios e ideas siguen intactos y tengo compromisos que cumplir con la ciudadanía», explicaba. Asimismo, revelaba que el día que anunció que dejaba Vox, se reunió con la alcaldesa y socia de gobierno, Amparo Folgado (PP), a quien le trasladó su decisión. «Me puse a su disposición para que ella hiciera lo que considerara mejor para Torrent. Sea mantenerme dentro o sacarme del ejecutivo y pasar a formar parte del pleno sin áreas de responsabilidad delegadas».

Así las cosas, con PSPV y Compromís pidiendo al gobierno popular que tome decisiones de acuerdo a la nueva situación y el exedil de Vox poniéndose a disposición de la alcaldesa para que haga «lo que sea mejor para Torrent», queda saber qué hará el ejecutivo popular y cómo se mantendrán los equilibrios dentro del gobierno de coalición conservador en esta nueva etapa.