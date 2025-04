¿Es posible una moción de censura en Torrent?

El terremoto político a todos los niveles en Torrent mantiene en tensión a todo el ayuntamiento. Representantes de distintos partidos analizan, aguardan y especulan sobre cuáles serán los siguientes pasos para resolver la ecuación en el gobierno local.

El hecho es que el líder de Vox, Guillermo Alonso del Real y primer teniente de alcalde del gobierno formado por PP y Vox ha abandonado la formación de Abascal de forma sorpresiva por discrepancias con el partido. Con todo, mantiene que su compromiso con la ciudad es "total" y se pone a disposición de la alcaldesa popular, Amparo Folgado (PP) para que pase lo que ella considere mejor para la capital de l'Horta Sud.

La aritmética es clave

Qué pasará dependerá de la aritmética política. La corporación cuenta con 10 concejales del PSPV; 9 del PP; 4 de Vox (ahora tendrá tres) y 2 de Compromís-Podem-Esquerra Unida. El próximo pleno programado para el 5 de mayo ratificará la salida de Alonso del Real de Vox para oficializar su conversión al de concejal no adscrito. Si Vox permitirá que Alonso del Real siga en el gobierno de coalición o no y las consecuencias que esto puede tener en el juego de ajedrez torrentino es todavía una incógnita y esa decisión condicionará el resultado de esta encrucijada, porque 9 del PP y 3 de Vox sumarían 12 concejales de los partidos de derecha, los mismos que tiene PSPV (10) y Compromís (12). Guillermo Alonso del Real equilibraría la balanza, pues tiene la llave para decantar la mayoría.

Lo cierto es, sin embargo, que aquí cada formación política tiene algo que decir y lo que pase no es baladí. Torrent es la capital de la comarca de l'Horta Sud; la quinta ciudad más grande de la Comunitat Valenciana; tiene unos 90.000 habitantes; el año pasado aprobó un presupuesto de 73 millones de euros y recibirá 114 millones de euros del Gobierno de España para recuperarse de la dana, que también azotó una parte de la ciudad.

Si Vox veta a Alonso del Real en del ejecutivo local, sería necesario su apoyo externo en un gobierno en minoría para aprobar todo lo que se quiera sacar adelante. Pero, ¿y si el PSPV y Compromís presentaran una moción de censura que contara con el apoyo del exvoxista?

¿Es viable una moción de censura?

Así las cosas, ¿es viable una moción de censura en Torrent? La respuesta es compleja y depende de muchos factores. Jurídicamente, en el caso concreto de Torrent sería viable sacar adelante una moción de censura con la firma del próximamente concejal no adscito, Guillermo Alonso del Real, ya que una sentencia del Tribunal Constitucional anula el tercer párrafo del artículo 197,1 a) de la legislación electoral y avala que un concejal que haya dejado por cualquier causa su partido político al que se adscribió al inicio del mandato pueda apoya una moción de censura como "no adscrito" y no sería necesaria una mayoría reforzada, por lo que con 13 votos podría, en principio, salir adelante una moción de censura al gobierno popular actual.

Por otra parte, cabe destacar que todos los partidos políticos firmaron el pacto antitransfugismo que presentó el PSPV en las Corts en 2021 (menos Vox) para evitar, precisamente, que salieran adelante mociones de censura sustentadas por "tránsfugas", un término que habría que ver si se ajusta a Alonso del Real. Además, los ajustados números en el pleno de Torrent obligaría a que el exedil de Vox no solo firmara la moción, sino que votara a favor, pues no valdría con una abstención, cosa que voces socialistas de Valencia ven muy complicada que ocurriera, viniendo Alonso del Real de Vox.

Con todo, el PSPV de Torrent dijo ayer que la presentación de una moción de censura "no está sobre la mesa ahora mismo", pues consideran que están "en otra fase" y que la alcaldesa popular, Amparo Folgado, tiene que decidir qué va a pasar en el seno de su ejecutivo.

Turbulencias y apoyos clave

Por otra parte, aunque los socialistas son el grupo político con capacidad de presentar una moción de censura por ser el partido con más ediles, la corporación cuenta con otra formación que también tiene mucho que decir, entre ellos y hacia fuera: Compromís-Podem-Esquerra Unida. En política local las relaciones personales son clave, a veces incluso importan más que los partidos políticos y eso se ha demostrado en Torrent con las afinidades entre personas de distintos grupos (como la buena sintonía de Pepe Maroto, el exportavoz del PP que dimitió hace unos meses del gobierno de Folgado con los socialistas y el propio Alonso del Real) e incluso dentro de los mismos partidos políticos.

Los dos concejales de Compromís con representación en el pleno, Xavier Martí (de Més, el antiguo Bloc) y Maria Jesús Herrada (de Iniciativa, el partido de Mónica Oltra), llevan meses distanciados. Después de algunas discrepancias por las creencias religiosas de Herrada, esta denunció públicamente "el abandono" por parte su partido ante el "maltrato psicológico" dentro de su grupo municipal. Y los dos votos serían necesarios para sacar adelante una moción contra el gobierno actual en Torrent.

Xavier Martí, el portavoz, señaló a este diario preguntado por una posible moción de censura que «sería bueno que hubiera un cambio» y se abrió a escuchar propuestas de los socialistas, aunque incidió en que ellos no tienen capacidad de presentar ninguna moción y dejó claro que no condicionaría su voto a que Guillermo Alonso del Real entrara en un hipotético y futuro gobierno progresista. Maria Jesús Herrada, por su parte, se limitó a decir preguntada por la situación política de Torrent que "ahora somos todos espectadores y quien quiera decir algo que mueva ficha" pero recordó que los votos de los concejales "son nominales" y cada persona tiene un voto.

Normativa sobre los no adscritos en Torrent El artículo 36 del reglamento interno de Torrent, habla específicamente de los concejales no adscritos. En este punto, aseguran que no pueden percibir ninguna aportación económica que se asigna por Grupo Político. También establece que será la alcaldesa la que determinará el tiempo de intervención en los debates del pleno y que será proporcional a la importancia numérica en el conjunto de la corporación. Del mismo modo, será la alcaldesa la que determine en qué comisiones puede integrarse. También hay jurisprudencia marcada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que sostiene que quienes pasen a ser ediles no adscritos, no podrán asumir nuevos cargos ni recibir retribuciones que no ostentaban o percibían previamente, siempre que estas supongan una mejora personal, política o económica. Es decir, que Alonso podría como mucho mantener sus áreas.

