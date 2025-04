Apagón con las mechas puestas

"Menos mal que por lo menos tenemos agua, sino se va con el tinte a mitad a casa". Mapi y Cristina son peluqueras en Alaquàs y el apagón que ha sorprendido a España y parte de Portugal les ha pillado atentiendo a varias clientas. "Hemos tenido que parar y la gente se ha ido con el pelo mojado a casa, ahora no sabemos qué hacer porque no podemos bajar la persiana, que es eléctrica", lamentaban las dos profesionales.

Este es un comentario que hacían muchos comercios en las principales arterias del municipio de l'Horta Sud. Qué hacer si no se puede cerrar. Las dos peluqueras comentaban con las vecinas la situación que estaban viviendo y que ha sacado esta mañana a la calle a trabajadoras, personas mayores, niños y niñas y vecinos de todas las edades. Los bares servían mientras las cosas estuvieran frías pero todos los locales estaban a oscuras.

Cristina y Mapi en la peluquería donde trabajan. / V.P.

María Ángeles se había quedado con el tinte a mitad. "He estado con el tinte pero claro ahora me tengo que ir con el pelo mojado a casa", decía mientras una de las peluqueras le limpiaba el pelo. Por lo menos tenían la luz del día y podían trabajar con el agua, aunque todas estaban en shock. "Es incertidumbre porque no sabemos hasta cuándo va a durar esto. Yo vengo de Montserrat a cortarme el pelo aquí y como tenog familia en Alaquàs, igual me quedo, porque están diciendo que mejor no coger el coche", reflexionaba Maria Ángeles, a la que el apagón le ha pillado con el tinte puesto.