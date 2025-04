"La gente viene a comprar bombonas de gas para cocinar en hornillos"

El apagón que este lunes sufre España y otros países ha provocado el caos en la red de transportes, telecomunicaciones, etc. Miewntras sigue la falta de suministro eléctrico, hay personas que buscan soluciones para poder cocinar, en este caso.

Eli y Antonio regentan una ferretería en Alàquas. Tienen la tienda a oscuras y tras unos primeros momentos de desconcierto y comprobar su instalación eléctrica han conocido que se trataba de un apagón general. Viene gente a comprar bombonas de gas para cocinar en hornillos, pero no pueden vender porque no les van los ordenadores y no pueden registrar los precios. “No deja de venir gente pero poco podemos hacer”, explican en declaraciones a Levante-EMV.

Tienda de comestibles sin luz en Alaquàs / ED

En una tienda de comestibles de la localidad también estaban a oscuras. "Estamos como antes, lápiz, libreta y calculadora. Las neveras tienen un aguante de siete horas no se lo que durará la batería. De momento tenemos un datáfono", afirman.

La falta de suministro, narran los comerciantes, afecta al conjunto del establecimiento, como la persiana eléctrica de cierre. "Si no puedo bajar la persiana, tampoco puedo irme a casa y dejar las puertas abiertas", afirma.