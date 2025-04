"¿Normalidad? Más bien nueva realidad, todo ha cambiado"

Son dos historias paralelas, diferentes pero iguales. Gema lleva el bar «Don Jamón» en la plaza de la Iglesia de Paiporta con su marido Alfredo desde hace 17 años y fue el primer bar en abrir en Paiporta, el 18 de noviembre, cuando el lodo cubría todavía cada rincón. Jorge, por su parte, regenta el histórico bar Pardala de la plaza Constitución de Aldaia desde hace una década, cuando cogió el testigo de los dueños que lo mantenían abierto desde 1963. Reabrió junto a su socia Rosa la semana pasada, días antes de cumplirse el sexto mes después de la dana.

Ambos han sufrido la riada que inundó sus locales y estropeó todo lo que en ellos había. Cuentan ahora todo lo que han pasado y cómo han llegado a estar hoy, abiertos, no en una normalidad, como dejan bien claro, sino más bien en «una nueva realidad», porque «todo ha cambiado» en sus pueblos.

Don Jamón lleva años en la plaza de la iglesia de Paiporta. Gema cuenta que pensaba que la pandemia y las obras que clausuraron al peatón la plaza era lo peor que le había pasado en su negocio. «Me equivocaba», dice. Ella fue la primera en abrir en Paiporta y ahora lo agradece. «Tuve mucho volumen de trabajo y eso me ayudó a no pensar, a no ser consciente de lo que estábamos viviendo porque tenía que dar servicio a toda Paiporta. Era la única abierta y un café caliente esos días...daba la vida».

Alfredo y Gema en la puerta de su bar en Paiporta / Miguel Ángel Montesinos

Su local se inundó más allá de la barra, algo más de un metro. Limpió como pudo, día y noche, para poder funcionar y el 18 de noviembre abrieron de nuevo «era mi única fuente de ingresos», dice Gema.Con dinero y un coche prestado «de madrugada me iba a comprar neveras, congeladores, productos que me hacían falta porque lo perdí todo en el bar. Las empresas no nos podían suministrar porque no se podría entrar así que de noche me iba a por cosas».

Adaptarse al nuevo ritmo

Ahora ha ido disminuyendo el volumen tan alto de faena que había, pues los demás comercios han ido abriendo. Preguntada por si siente que han vuelto a normalidad Gema es clara: «No. Nos hemos reinventado porque todo ha cambiado. El tipo de trabajo también. Yo no daba comida pero ahora como Paiporta está llena de trabajadores, obreros, repartidores, me he adaptado a esta nueva realidad».

Gema destaca una moraleja y es que «nunca eres consciente de lo que tienes hasta que lo pierdes» y ejemplifica esta afirmación describiendo l a cara de los vecinos cuando pedían un café caliente o una botella de agua fría. «No he vivido una posguerra, pero creo que lo que ha pasado enPaiporta se le parece. Jamás nos habríamos imaginado hacer cola para un brik de leche o botellas de agua. Parecía algo imposible a cinco kilómetros de València». Con todo, Gema dice que todo pasa, aunque admite, también, que nada volverá a ser igual.

Abrir en pleno abril

En la otra cara de la moneda están los negocios que han abierto ahora, seis meses después. En el caso de Jorge y Rosa, que regentan La Pardala en Aldaia, la dificultad para encontrar materiales y profesionales de construcción, debido al gran volumen de demanda en la comarca tras el paso de la dana ha sido decisivo. Eso y que ya que tenían que empezar de nuevo, han aprovechado para darle otro toque al bar, testigo de la vida social de Aldaia.

Bar Pardala en Aldaia. / Germán Caballero

Es el tercer día que la Pardala abre y Conchín se toma un café con sus amigas Isabel y Paquita dentro del bar Pardala. Apuran las tostadas mientras comentan la jugada. Al local entran y salen clientes, que son vecinos y vecinas de Aldaia que han vuelto al bar de la plaza. El de toda la vida. El Bar Pardala lleva siendo testigo de fiestas, conciertos, eventos y acontecimientos memorables en Aldaia desde 1963. Tiene historia y el pueblo se siente, también, parte de él. La dana golpeó a la localidad de l’Horta Sud, también a este mítico establecimiento que desde hace diez años maneja Jorge Gómez, ahora con su socia Rosa Sangüesa.

Parte del equipo del bar Pardala en Aldaia. / Germán Caballero

Han pasado seis meses desde que la dana reventó la Pardala, 1,35 metros de agua estropearon neveras, maquinaria y mobiliario en un local al que no pudieron acceder hasta cinco días después de la catástrofe. Ahora, seis meses después, la Pardala está renovada y a pleno rendimiento. Es la primera semana que abren y la hora del almuerzo revienta las expectativas. Bocadillos, cafés, tostadas y muchos reencuentros. «La pregunta que más nos hacían era que cuándo volvíamos y si íbamos a volver», explica Rosa.

Jorge perdió su coche, su negocio y su casa. «Al principio te planteas no abrir, porque se complica todo tanto que desborda un poco. Con todo, mi socia y yo hablamos y teníamos ganas de tirar hacia delante», explica el gerente del local. Y así lo hicieron. Han tardado porque han querido «hacerlo todo bien, no rápido», querían «sanear todo, reponer las maquinarias, adecuar toda la obra y aprovechamos que ya llevábamos diez años para darle una nueva imagen», apunta. La apertura se ha alargado por eso y por la falta de stock de materiales y profesionales.

La terraza de Pardala en Aldaia la primera semana de su apertura. / Germán Caballero

«Todo el mundo estaba desbordado, pero hemos ido encontrando a gente que nos ha ayudado», apunta y reseña el buen trato del casero del sitio, así como los proveedores, que les han ayudado a remontar junto a las ayudas de entidades y empresarios al comercio local. Ahora vuelven a la vida del pueblo «poco a poco». «Sin bares, sin comercios...se veía todo desangelado, esto da vidilla, sobre todo a la plaza, que aunque todavía no es lo que era antes, ha cambiado, vuelve poco a poco a la vida», concreta Jorge.