Clamor en Aldaia para exigir el desvío de la Saleta

Una multitudinaria concentración vecinal ha recorrido esta tarde las principales calles de Aldaia para reclamar "justicia" para las 228 personas que perdieron la vida el pasado 29 de octubre como consecuencia de la dana, seis de ellas en la localidad de l'Horta Sud. Convocados por la Asociación de Afectados por la dana - Aldaia, decenas de vecinas y vecinos, más de 500 según estimaciones de la Policía Local, se han unido además a esta reivindicación en el día en el que se cumplen seis meses de la catástrofe para "exigir una solución real y urgente al problema del desvío del barranco de la Saleta".

"Estamos conmemorando los seis meses de la tragedia y reivindicando que queremos el desvío del barranco, que se tiene que preparar para evitar que esto vuelva a pasar", ha destacado al inicio de la marcha el portavoz de la plataforma, Vicent Carcelen. En este sentido, Antonio Redondo, uno de los asistentes, recordaba que los vecinos "llevamos muchos años pidiendo que se arregle el barranco y nunca hacen nada". Así, el hombre acudía "para pedir que lo arreglen ya", mientras que Inma, otra vecina que se encontraba entre la multitud, añadía que asistía "para pedir la dimisión de Carlos Mazón".

Seis meses sin respuestas

Convocados a las 19:00 horas, la marcha partía en un estricto silencio desde la Avenida 2 de mayo y durante poco más de treinta minutos ha recorrido de manera simbólica algunos puntos emblemáticos de la localidad hasta llegar a la Plaza de la Constitución. Por el camino los manifestantes han hecho una parada en el barranco de la Saleta, donde se han disparado seis salvas en memoria de los seis vecinos que perdieron la vida por la dana, por quienes acto seguido se ha rezado una oración en la Iglesia de la Anunciación en una breve homilía presidida por el párroco de la localidad. El acto reivindicativo concluía a las puertas del Ayuntamiento de Aldaia, donde los organizadores han leído un manifiesto "en recuerdo de una fecha que jamás olvidaremos los aldayeros".

"La Asociación de Afectados por la dana -Aldaia volvemos a recordar esta noche y en este acto a las seis personas que perdieron la vida, y no nos cansaremos de hacerlo", ha expresado el portavoz al tiempo que ha advertido que desde la plataforma "lucharemos en memoria de ellos y ellas, por su dignidad, y para que no vuelva a pasar esta catástrofe en nuestro pueblo". En este sentido, los organizadores han lamentado la falta de respuesta de las administraciones para explicar qué ocurrió aquella tarde: "Seis meses después todavía no hemos recibido ningún informe de lo que pasó, pero no pararemos hasta que se sepa la verdad".

Una multitud exige el desvío de la Saleta y justicia para las víctimas de la dana seis meses después en Aldaia / Ana de los Ángeles

"Que nadie pare el proyecto"

Del mismo modo, el colectivo vecinal ha reclamado que se lleven a cabo "las obras necesarias" para "solucionar de inmediato un problema que amenaza a la protección de nuestros ciudadanos y de nuestro pueblo", una solución que en el caso de Aldaia pasaría por ejecutar el desvío de la Saleta cuyas obras "llevan paralizadas por el Gobierno central más de 30 años", han denunciado.

Cabe destacar que hace unas semanas la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) presentó el estudio de integración paisajística del proyecto la Saleta, el último paso antes de licitar las obras de desvío del barranco cuyos trabajos podrían arrancar a partir del próximo año salvo imprevistos. Sin embargo, la posibilidad de que el Ayuntamiento de València presente alegaciones al proyecto amenaza con dilatar en el tiempo, todavía más, estas obras, por lo que los afectados han reclamado "que nadie pare" un proyecto que, ha destacado, "nos beneficia a todos y no perjudica a nadie". A este respecto, una de las asistentes ha manifestado que el Plan Sur "es de todos los valencianos, y no puede ser que en Aldaia estemos inundados cada dos o tres años".

Piden agilidad en el pago de las ayudas

Igualmente, han lamentado que seis meses después de la dana "estamos en el mismo nivel de peligrosidad" porque no se han ejecutado las obras "para parar de una vez las riadas que se podían haber evitado hace décadas" por lo que han advertido que desde la plataforma "no vamos a parar y haremos las acciones pertinentes hasta que las obras se lleven a cabo, porque queremos vivir y trabajar aquí".

Asimismo, el portavoz de los afectados aprovechaba para reclamar a las administraciones local, autonómica y central "agilidad" en el pago de las ayudas. "Es inaceptable que la empresa privada y las familias estén haciendo un trabajo que debe asumir la administración pública", ha lamentado Carcelen tras destacar que el cobro de las indemnizaciones "es necesario para recuperar nuestra vida cotidiana, el color de nuestro pueblo, la economía y el corazón de todas las personas".

La concentración ha finalizado con un muchos de los asistentes depositando velas que iban colocando alrededor de una Senyera que ha presidido la concentración frente al edificio consistorial. Acto seguido, ha tenido lugar un emotivo minuto de silencio en memoria de las víctimas de la dana y el himno regional ha marcado el final de este multitudinario y reivindicativo acto.