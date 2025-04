"El apagón no ha sido nada, en la dana estuvimos siete días sin agua y sin luz"

En Paiporta, la recuperación de la dana continúa. Las secuelas que dejó la catástrofe se ven física y emocionalmente en el día que se cumplen seis meses de esa barrancada que arrasó con todo y la gente quiere hablar. Preguntar cómo estás es entablar una conversación fluida, en la que unos y otros dan su opinión, sobre todo en el día dela resaca del apagón sin precedentes que vivió España y parte de Portugal ayer por causas todavía desconocidas.

El balance en las calles del municipio zona cero de la dana es para algunos que ayer "no pasó nada" aunque sí hay cierta inquietud entre los vecinos y vecinas. La dana les enseñó muchas cosas, además de dejar aprendizajes para el futuro.

"No teníamos luz, pero estábamos informados"

"El apagón no ha sido nada, en la dana estuvimos siete días sin luz y 15 sin agua", reflexiona Inma, que se toma un café con sus amigas en una cafetería recién reformada junto a la plaza de la Iglesia.

"Después de lo que ha pasado aquí, estamos entrenadas. No teníamos luz, pero estábamos tranquilamente en nuestra casa, lo de hace seis meses fue otra cosa, estuve toda la noche sin saber si mi marido estaba vivo o no. Tenemos amigos enterrados", continúa la vecina.

Su amiga, que prefiere no identificarse señala que lo que vio ayer y lo que vio hace seis meses, "cambia mucho". "Por lo menos con todo lo que han hablado, fueron informando, actuaron con diligencia, más que el inepto que tenemos aquí. Hace seis meses no era tan difícil decretar el nivel tres de emergencia nacional, ¿por qué no lo hicieron?", se pregunta. La tercera mujer dice que "nos quedamos un poco frías. ¿Otra vez pasando por esto? No sabíamos qué iba a venir ni cuánto duraría".

María, Mari Carmen y Lucía están comprando fruta y verdura en un comercio local y especulan, hablan, comentan y comparten lo que pensaron ayer con el apagón. "Cuando te crees que lo has visto todo con la dana...de repente se va la luz en todo el país. ¿Cómo puede ser que ni el presidente sepa por qué ha pasado? Eso no se lo cree nadie", decían las unas a las otras.

Con el apagón, reflexionaban, "nos hemos dado cuenta de que sin luz no somos nada, ni nadie" aunque el origen de este incidente es "sospechoso" y para ella tiene que ver con relaciones de geopolítica mundial.

Aprendizajes de la dana

María José almuerza en un bar con sus compañeras de trabajo Rosa y Concha. Dice que si algo le enseñó la dana es que hay que tener reservas de agua. "Lo primero que hice al irse la luz fue llenar cubos de agua, el día de la dana no lo hice y luego no tuvimos para el baño, así que pensé que esta vez no me pasaría igual".

Su compañera Concha dice que en un primer momento "me entró susto porque no sabía qué ocurría" y al saber que el apagón era en toda España la alarma fue "mayor". Con todo, se alegran de que el suministro haya vuelto a la normalidad.