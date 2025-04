El gobierno de Xirivella rechaza crear una comisión por la dana

El gobierno de Xirivella de PP y Vox rechazó en el pleno de abril la iniciativa del PSOE de crear una comisión especial que "controle y fiscalice cómo, dónde y con qué intención van a invertirse las cuantiosas subvenciones recibidas por el ayuntamiento como consecuencia de la dana".

Los socialistas proponían un comisión de asistencia "no remunerada y limitada a ocho meses" en la que, tal y como establece la ley, la mayoría la ostenten los partidos de gobierno. Según el PSOE, “son muchas las subvenciones recibidas por el Ayuntamiento de distintas entidades públicas y privadas y procede establecer un cauce de control para adecuar las inversiones a su verdadera finalidad”. Entre las subvenciones recibidas destacan los más de diez millones de euros aportados por el Gobierno de España para la reconstrucción de las infraestructuras municipales, pero también hay otras procedentes de la Conselleria de Joventut, la Conselleria d’Igualtat o el organismo LABORA, dependientes de la Generalitat.

En el debate plenario los socialistas denunciaron “no estar recibiendo respuesta alguna a las cuestiones que plantean por escrito sobre este tema” añadiendo que "hace más de quince días pidieron un listado de la subvenciones recibidas sin haber obtenido contestación, pese a la obligación legal del gobierno municipal de responder estas materias. Hemos preguntado en cada comisión de Urbanismo y de Hacienda por la cuestiones relacionadas con la dana y hemos solicitado también información por escrito que no nos han dado. Finalmente hemos decidido pedir una comisión para poner luz y claridad sobre el asunto. Nuestro único objetivo es garantizar la transparencia y la información que el gobierno debe proporcionar a la oposición para que ésta pueda ejercer su trabajo”, afirma el portavoz socialista Michel Montaner.

Michel Montaner: “Afortunadamente en Xirivella no ha pasado lo que en otras poblaciones cercanas, pero ha habido daños y se está recibiendo mucho dinero, especialmente del Gobierno de España, para su reparación. Queremos garantizar que todo lo que se hace es correcto y ajustado a las bases de la subvención recibida, que verdaderamente ese dinero se dedique a la reconstrucción y no a otras necesidades que deberían financiarse con cargo al presupuesto municipal. Sin embargo, la alcaldesa se niega a poner los datos sobre la mesa de forma conjunta y ordenada para que todos podamos estudiarlos. En este último Pleno han demostrado su verdadera forma de entender la política y la transparencia. No comprendemos que voten en contra de algo que interesa al conjunto de la ciudadanía y también al propio gobierno municipal.”