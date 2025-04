Bernabé denuncia el "bloqueo" del Consell a las obras de la N-220 en el aeropuerto de Manises

Las obras de duplicación de la calzada de la carretera N-220 de acceso al aeropuerto de Valencia han provocado un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno central y el Consell. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha cargado esta mañana contra la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, a la que ha acusado de estar bloqueando los trabajos que se están llevando a cabo para mejorar las comunicaciones en la red de carreteras.

"Llevamos seis meses esperando a que la conselleria nos dé unos informes imprescindibles y necesarios de tendidos eléctricos para poder seguir la obra", ha manifestado Bernabé al tiempo que ha asegurado que en este tiempo "solo hemos obtenido la callada por respuesta", ha expresado durante su visita a las obras que se están llevando a cabo en la AP7 para restituir el puente que colapsó tras la dana.

No comprometer el ritmo de las obras

La portavoz del Ejecutivo central ha destacado el ritmo "excelente" que llevan estas obras que deberían estar completadas para finales de 2025, pero que como consecuencia de la dana se vieron retrasadas hasta abril de 2026. En este sentido, confía en que se puedan finalizar en el plazo indicado, eso sí, "si somos capaces de que la Generalitat nos dé los informes en tiempo y forma".

Bernabé ha destacado la importancia de estas obras en las que se han invertido 100 millones de euros en la necesidad de "mejorar las conexiones por carretera" en una vía por la que circulan a diario más de 50.000 vehículos "y que afecta a un área de influencia enorme de todos los polígonos industriales, algunos los más importantes como Riba-roja y Fuente del Jarro, y que compromete la circulación de la A3 y de la V30".

Mapa de cómo quedará la parte superior de la obra de la carretera N-220 en Manises. / L-EMV

Es por ello que ha exigido al departamento dirigido por Marián Cano que autorice el desplazamiento de una línea eléctrica porque "mientras no se pueda mover no se puede avanzar la obra en ese punto", ha detallado a este diario unos de los técnicos responsables del proyecto. "No podemos comprometer el ritmo de esta obra que necesita de esos informes que llevamos seis meses esperando y que solo hemos tenido la callada por respuesta", ha insistido la representante gubernamental.

"Hay consellerias que son fallidas"

Preguntada sobre la posibilidad de que la conselleria esté demorando la autorización de forma deliberada, Bernabé ha expresado que "quiero entender que no, pero alguien tendrá que poner orden porque no se ha justificado". Así, ha cuestionado la efectividad del actual Consell criticando los numerosos cambios de portavoces en apenas dos años de legislatura.

Visita de la delegada del Gobierno y el alcalde de Manises a las obras de la N-220 en abril de 2024. / L-EMV

"Entiendo que como el gobierno de la Generalitat de Carlos Mazón es un gobierno que ha sufrido ya no sé cuantos cambios y cuantas crisis, pues luego pasa lo que estamos viendo, que hay consellerias que son fallidas", ha cuestionado la delegada del Gobierno, quien ha insistido en "colocar a cada uno en el nivel de responsabilidad que corresponde" en caso de que el proyecto se vea sometido a un retraso en su finalización.