Silla retira una campaña del Día de la Madre tras denunciar el PP que era "discriminatoria"

Silla ha retirado una campaña por el Día de la Madre al denunciar el Partido Popular que era "discriminatoria" y debaja fuera a "distintos tipos de familias". El cartel en sí decía 'Madre solo hay una' y tras la crítica el gobierno local del PSPV la ha retirado. La portavoz del PP, Cristina Antón, ha señalado que "nos alegra esta rectificación porque el ayuntamiento de Silla no puede promover una campaña bajo el lema ‘Madre solo hay una’, pues deja fuera a distintos tipos de familia".

Para la concejala popular, "la campaña ignoraba la diversidad de las familias y no reflejaba la Silla inclusiva que queremos". “Parece mentira que un gobierno y un partido, el socialista, que se autodenomina progresista haga este tipo de campañas", ha lamentado.

Sobre el asunto se ha pronunciado el concejal de Comercio, Beni Bodón, del PSPV, ha señalado que el gobierno local "siempre hemos estado al lado de todas las familias, sin excepción, y defendemos firmemente la diversidad y la inclusión". La campaña del Día de la Madre pretendía "ensalzar la figura de las madres, de todas las madres, con una frase hecha que forma parte del imaginario colectivo y que pensamos que así se iba a entender".

En este sentido, ha añadido el edil socialista que "en ningún momento se buscaba excluir a nadie ni invisibilizar ninguna realidad familiar. Aun así, en cuanto percibimos que la frase podía herir sensibilidades, actuamos con responsabilidad y decidimos retirarla de inmediato", ha precisado. "No tenemos ningún problema en rectificar cuando algo no se percibe como esperábamos, porque escuchamos a nuestra ciudadanía y actuamos en consecuencia. Seguiremos trabajando por una Silla que celebre su diversidad y que ponga en valor a todas las personas y familias que la forman", explicaba.

Subvenciones "desiguales" a cofradías

Por otra parte, la portavoz del PP Cristina Antón ha afeado al PSPV que se oponga "a tratar a todas las cofradías por igual y dar subvenciones a todas, no solo a una". La iniciativa popular, debatida en el pleno de abril, "pedía conceder una subvención nominativa a la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, a la Cofradía de las Camareras del Santísimo Cristo de Silla, a la Cofradía dels Costalers y a la Cofradía de San José Obrero", ha detallado, al tiempo que ha concretado que "actualmente, la Hermandad del Ecce Homo de la Divina Sangre es la única que recibe subvención”. "Entendemos que todas contribuyen a la transmisión de la cultura y tradición cristiana de Silla y merecen el mismo trato", ha defendido.

La moción del PP también solicitaba "recopilar toda la información que cada parroquia pueda aportar para la realización de un libro municipal relacionado con la celebración de la Semana Santa, para así potenciar y dar a conocer, además de los diferentes actos y horarios parroquiales, la historia e idiosincrasia de cada una de las cofradías y Hermandades del municipio".

Como respuesta, la concejala de Fiestas y Cultura, Trini Martínez, ha señalado que "estamos al lado de todas las asociaciones y cómo no, también de las religiosas, lo que no podemos es aprobar una moción de la cual no saben nada las entidades propuestas porque seria por nuestra parte una irresponsabilidad, ya que un convenio conlleva una serie de contraprestaciones que deben ser tratadas primero con las asociaciones, y así lo haremos. Respecto a la publicación de la programación de Semana Santa, ya dijimos en el pleno, que se recopilará la información y saldrá en la revista municipal El Punt"