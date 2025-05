"Estuvimos casi dos horas esperando al bus sin saber dónde estaban nuestros niños"

Las familias del CEIP Blasco Ibáñez de Beniparrell han llegado al límite. Después de seis meses de la dana, todavía no han abierto las puertas del colegio de sus hijos e hijas, unos 130 alumnos y alumna de infantil y primaria que siguen desplazados en otros centros en la localidad vecina de Silla.

Concretamente, son dos centros distintos los que acogen a los menores de infantil y primaria, lo que hace que muchos hermanos vayan a instalaciones separadas y en autobuses diferentes. A la falta de autocares, la pérdida de horas lectivas y el hartazgo de una situación que no ha cambiado en medio año se suma ahora una situación que ha rebasado el vaso.

Y es que ayer, 30 de abril, decenas de niños se quedaron en el colegio de Silla al final de la jornada lectiva porque el monitor que tenía que acompañarlos en el trayecto nunca llegó. Los padres y las madres esperaban en la parada de Beniparrell desde las tres de la tarde y pasadas las cuatro de la tarde, el profesor encargado escribió a las familias para ver si podían ir a recoger a los niños.

"Estuvimos casi dos horas esperando sin saber dónde estaban nuestros hijos y cuando fuimos a por ellos nos los encontramos a todos llorando porque pensaban que no podrían volver a casa", explica una de las madres, Lorena Expósito, que ha creado una cuenta en redes para denunciar la situación que sufren los menores.

"Una cosa es que el autobús los deje tirados a la ida, que están con nosotros, pero si el autobús no cumple a la vuelta, no están en contacto con las familias, es inadmisible, sobre todo por el sufrimiento que atraviesan ellos, los más pequeños".

Las familias ya denunciaron hace un mes que solo disponían de dos autobuses que ha puesto conselleria de Educación y uno de ellos tenía que hacer dos viajes, lo que retrasaba (y retrasa todavía a día de hoy) incluso más la entrada de los niños al colegio, con todo lo que supone esta situación, también para la conciliación laboral de los padres y madres. Esta situación se mantiene igual. Ni el colegio ha abierto todavía, seis meses después de la dana ("conselleria nos dijo que después de Pascua volveríamos, pero es evidente que eso no es así. Ahora prevén que volvamos el curso que viene") ni ha aumentado los autobuses a tres, como pedían las familias, ni tampoco ha cambiado el "pésimo" servicio de la empresa de autobuses Monbús, conocida por las incidencias que acumula en trayectos escolares.

"Cuando todo va bien llego a las 10 al trabajo"

A la falta de diligencia de los horarios de autobús, que hacen que los niños y niñas lleguen más allá de las diez de la mañana a las aulas, se suma la dificultad de encajar los horarios laborales de las familias con esta situación que empezó siendo "excepcional" y ahora es una "norma", tal como dicen las madres.

Lorena es ejemplo de ello. Ella tiene dos hijos, una niña en primaria y otro en infantil, que van a colegios diferentes en Silla. "Primero sale el autobús de infantil y después el de primaria, por lo que tengo que estar 45 minutos en la parada. Eso cuando vienen en hora, en un día que todo va bien llego al trabajo a las 10 cuando entro a las 8 y a las 15 tengo que estar para recogerlos. Esto es insostenible", denuncia.

Autobús escolar saliendo de Beniparrell. / L-EMV

Como ella, hay decenas de familias, que lamentan que no solo han sufrido las danas en sus casas, con "todo lo que han sufrido los niños y las familias enteras", sino que además "no tenemos acceso a una educación digna y de calidad, un mínimo de decencia". Por último, denuncian la demora de las obras del centro, que aseguran que no son estructurales ni de gran envergadura. "Podían estar hechas ya, pero el tiempo pasa y a este ritmo acaban el curso lectivo en Silla", lamentan.