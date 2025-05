Calma tensa y trabajos de fontanería tras la renuncia del portavoz de Vox en Torrent

"Mi intención sigue siendo ratificar en el pleno del lunes mi marcha al grupo de no adscritos". Son palabras de Guillermo Alonso, el todavía portavoz de Vox en Torrent e integrante del equipo de gobierno que conforma con el PP como teniente de alcalde, con las delegaciones de Educación y Deportes. A pesar de la rotundidad, admite que hay conversaciones abiertas con ambas partes, tanto con su partido y como con sus socios, con el objetivo claro de desbloquear la situación, si bien también reconoce que su posible retorno a Vox, a día de hoy se antoja complicado.

Una semana después de que Alonso presentara por registro de entrada su renuncia como concejal de Vox y su petición de paso al grupo de no adscritos, el concejal asegura sentirse "tranquilo" por la decisión tomada, que espera "ratificar" en el pleno del próximo lunes, si bien este trámite no ha sido incluido en el orden del día, convocatoria decretada el martes. "Podría incluirse por vía de urgencia o extraordinaria sin problema", apunta.

Viaje a la sede nacional de Vox

En este sentido, el teniente de alcalde defiende que sigue "trabajando" y "gestionando" las áreas. De hecho, afirma que habla con este diario tras realizar gestiones para un festival educativo. El martes no pudo estar presente en la reunión que mantuvo la alcaldesa Amparo Folgado y el equipo educativo con los directores de los colegios de Torrent para abordar el estado del Pla Edificant. Estaba en Madrid, donde había acudido el lunes para analizar con la dirección nacional de Vox, los motivos de su renuncia y los distintos escenarios que se abren con su marcha. "Pude exponer todo aquello con lo que no estoy de acuerdo, tanto a nivel de partido como de funcionamiento con el PP, aunque muchas de estas cosas yo las he ido informando semanalmente en los reportes que hacemos", relata. La dirección, por su parte, "me hizo saber las cosas con las que no estaban de acuerdo por mi manera de actuar, ya fuera en plenos o con mi renuncia", explica a este diario. En todo caso, afirma que fue "un encuentro positivo" y "con buen tono".

Los directores de los centros educativos, en la reunión con la alcaldesa / L-EMV

Volver a Vox, lejos

Pero las conversaciones no han acabado. Van a seguir manteniéndose así como los trabajos de fontanería. Alonso no esconde que "se acercaron posturas" y "hay voluntad por las partes", pero, por el momento, no es suficiente como para seguir en Vox, posibilidad que no está completamente descartada pero sí lejana. De hecho, desde la dirección provincial de Vox no puedieron concretar si ya se ha tramitado su baja del partido. "No voy a volver porque sí. Esto ha sido una decisión meditada y ahora entiendo que ambas partes no vamos recuperar la confianza en dos días", asegura. Esa confianza también la aplica al pacto de Gobierno, en la que señala que hay "aspectos que retocar", sin querer entrar a especificarlas.

Guillermo Alonso del Real y Amparo Folgado. / PP

En todo caso, Alonso del Real resalta que mantiene "sus ganas de trabajar", de "seguir gestionando mis áreas" y de "estar a disposición" de PP y Vox para el funcionamiento del gobierno, en el que espera mantenerse como no adscrito, a partir de que se ratifique su renuncia en el pleno del lunes, como en estos momentos tiene intención de ejecutar. Por tanto, el propio Alonso ve "complicado" que esta situación "se solucione rápido" a pesar de que no oculta que "si hay voluntad por las partes y todos tenemos nuestra responsabilidad sí hay tiempo material" hasta la sesión plenaria del día 5, aunque admite que "son bastantes cuestiones" a tratar, "pero razonables". En este sentido, el concejal de Vox releva que las conversaciones (rechaza la palabra negociación) se encaminan más a la hoja de ruta del futuro gobierno del que formaría parte como no adscrito y "si PP y Vox me aceptan dentro del gobierno como no adscrito". Y ante este postulado, descarta una moción de censura: "bastante que me ha costado dar este paso que ahora no se me pasa por la cabeza una moción contra la alcaldesa", concluye.

Mensaje de tranquilidad

Por su parte, desde el equipo de gobierno que lidera Amparo Folgado insisten en transmitir un mensaje de tranquilidad a la espera de lo que se pueda certificar en el pleno del próximo lunes, y tomar cualquier decisión al respecto del ejecutivo de coalición. En este sentido, apuestan por "seguir trabajando por la ciudadanía" y se muestran centrados en las labores de reconstrucción tras la dana.