Godella rechaza las recomendaciones del Síndic sobre el uso de espacios públicos

El Síndic de Greuges ha cerrado el expediente de la queja que presentó el pasado mes de febrero Compromís per Godella por las dificultades que el equipo de gobierno local (PP y Vox) ponían a que grupos políticos hicieran uso de instalaciones públicas para celebrar actos. La institución en defensa de la ciudadanía realiza este último movimiento en el proceso tras rechazar el ayuntamiento ejecutar las recomendaciones que el mismo órgano emitió.

Todo comenzó con una queja de Compromís, que lamentaba que el equipo de gobierno limitaba el uso de las salas municipales a los grupos políticos para realizar actos. Ya lo denunciaron en el pleno y el ejecutivo local contestó que los partidos tienen un despacho propio que pueden usar en horario de atención a la ciudadanía y una asignación para alquilar locales y que si no hay personal para abrir por las tardes, las instalaciones no pueden abrirse.

Una explicación que no convenció a los valencianistas, que fueron al síndic para quejarse. Este órgano de cumplimiento de los derechos señaló que es de salud democrática garantizar que todos los partidos con representación pública, estén o no en el gobierno, puedan realizar actos con la ciudadanía sobre temas de defensa de los instereses colectivos.

Este inició una investigación y recomendó al consistorio que cediera los espacios a los partidos de manera gratuita y decía en su escrito: "cuando se impide injustificadamente a un grupo político el uso de locales municipales para celebrar reuniones o sesiones de trabajo con asociaciones para la defensa de los intereses colectivos, generales o sectoriales de la población, no solo se está afectando al derecho fundamental de los concejales, sino también se limita el derecho fundamental que tienen las personas que forman parte de dichas asociaciones de participar en la gestión de los asuntos públicos".

"El ayuntamiento no puede ser un lugar de tránsito libre y sin control"

Con todo, el consistorio respondió que no contaban con los medios humanos para garantizar que las intalaciones y el material que hay en dependencias públicas esté seguro, si no hay personal que vigile los edificios muncipales en horarios más allá del de mañana.

"Por parte de este equipo de gobierno, no es que no se proceda a ceder espacios, sino que, tal como ya se ha indicado, dicha cesión se produce siempre que los mismos se encuentren custodiados por conserje municipal. Reiterar que el ayuntamiento, u otras dependencias municipales, no puede ser lugar de tránsito libre de personas sin control alguno por razones de seguridad del material existente. Por ejemplo, el horario de apertura del ayuntamiento es desde las 7 horas hasta las 15 horas, tiempo suficiente para que los integrantes de los grupos políticos puedan desarrollar su actividad". Al negarse a adoptar las recomendaciones, el síndic ha cerrado el expediente.