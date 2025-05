"La Jauma": La passió per la venda al detall

Els negocis relacionats amb l’agricultura i la venda dels seus productes és un dels que històricament més va caracteritzar els oficis de la gent de l’Horta. Aquest va ser el cas de Carmen Carratalà Ortí (1922-1995) més coneguda pel malnom de "La Jauma", el qual va heretar de sa mare que tenia un oncle que li deien Jaume. Carmen Carratalà, nascuda a l’actual carrer Gómez Ferrer de Torrent, va ser una de les empresàries de venda al detall de fruita i verdura amb més prestigi d’aquesta localitat de la segona meitat del segle XX, tant per la qualitat i frescor dels seus productes com pel tracte proper que donava a les seues clientes i clients.

De fadrina va dedicar-se a cosir pantalons a València, fins que es va casar el 1946 amb el llaurador torrentí Salvador Iborra Navarro (1917-1993), passant a residir els dos junts a una casa a la plaça de les Fonts. A partir d’eixe moment Carmen va treballar com a venedora de taronja dels seus camps al Mercat Municipal de Torrent, ubicat aleshores al porxi que envoltava la Torre andalusina.

El matrimoni, que va tindre quatre xiques i tres xics, finalment va establir cap al 1966 una verduleria al baix del número 5 del carrer del Calvari de la població, a un edifici de planta baixa i tres altures que van promoure ells mateixos, també per a habitatge familiar a les plantes superiors. D’aquesta manera Carmen Carratalà va quedar al capdavant d’aquest negoci conegut popularment com a "Cà La Jauma".

Carmen Carratalà Ortí, “La Jauma”, de jove. / Familia Iborra Carratalà

Mentrestant, el seu marit cuidava els seus camps ubicats a diferents partides rurals del municipi, ja que una part important dels seus guanys els reinvertien en adquirir noves terres per al conreu. En aquests cultivaven productes com taronges, raïm moscatell, creïlles, meló d’Alger o bajoqueta per a la venda que combinaven amb altres procedents de MercaValència.

"La Jauma" va demostrar una gran passió pel seu ofici, de manera que quan no estava atenent, estava elaborant conserves i envinagrats casolans o preparant productes de la terra per a la seua comercialització. A més a més, gràcies a la implicació de les seues filles i fills al negoci familiar, tant al camp com en la venda, van poder dur endavant aquest establiment. Aquest va gaudir de gran estima per part de les veïnes i veïns de l’entorn, i també van estar presents a altres poblacions com al Mercat municipal "Los Filtros" de Manises.

En definitiva, Carmen Carratalà Ortí va demostrar una gran entrega pel negoci familiar fins als seus últims dies, ja que fins poc abans de la seua mort, en setembre del 1995, va romandre a la seua tenda. Per la seua banda el seu marit, Salvador Iborra Navarro, que havia faltat dos anys abans, va estar també cuidant les seues terres fins al final.

Malauradament, aquest tipus de comerços que ofereixen productes de gran qualitat i un tracte personalitzat, hui en dia es troben en clara regressió. Açò és degut al fet que s’enfronten a importants reptes com són el canvi dels hàbits de consum de la ciutadania i la forta competència d’altres xicotets establiments i dels supermercats, que han posat en risc la seua supervivència.