El portavoz de Vox anuncia que romperá el gobierno de Torrent si el PP no acepta sus condiciones

El primer teniente de alcalde de Torrent, Guillermo Alonso del Real, de Vox, ha dado una nueva vuelta de tuerca más en el desafío lanzado a su partido y a su socio de gobierno del Partido Popular. Dos días después de asegurar su intención de permanecer en el ejecutivo, aunque en condición de concejal del grupo de no adscritos (petición de marcha que realizó por registro de entrada la pasada semana pero que debe ratificarse en el pleno del próximo lunes), ahora ha anunciado que si “no se reconduce la relación con el PP, yo ratificaré mi decisión y saldré del gobierno”, decisión que irá acompañada por el resto de concejales de Vox, rompiendo el ejecutivo actual, según asegura el propio Alonso.

Como en una negociación para el fichaje de un gran futbolista, donde cada minuto las condiciones cambian y las posturas están próximas o lejanas, la situación que protagoniza Alonso del Real también está sufriendo oscilaciones, al menos en lo que a sus manifestaciones se refiere. En un comunicado remitido este viernes por el departamento de prensa del grupo municipal de Vox Torrent, el todavía concejal de Educación y Deportes revela, tal como publicó este diario,que mantuvo varias reuniones con la dirección nacional de VOX en Madrid (le pilló el apagón del lunes en la capital) para exponer las causas de su decisión y trasladar la “difícil situación que actualmente atraviesan muchos vecinos en la localidad”. En este sentido, reconoce que dichas conversaciones “continúan y se espera que, en los próximos días, la negociación incorpore también a la alcaldesa con el fin de trasladarle un nuevo marco de relación con sus socios de gobierno”.

El primer teniente de alcalde de Vox en Torrent, Guillermo Alonso del Real, en un pleno. / L-EMV

Y es en este punto donde parece que ha cambiado la película, según la versión que traslada Alonso del Real, en apenas 48 horas. Así, el todavía portavoz de VOX en Torrent avanza que “si estas negociaciones no resultan exitosas y no se reconduce la relación con el PP, yo ratificaré mi decisión y saldré del gobierno”, decisión que “secundará el grupo municipal”, es decir que se rompería el gobierno actual. En este sentido, el primer teniente de alcalde reitera que “se mantiene firme en su postura” y señala que “cualquier posibilidad de solución pasaría necesariamente porque cambie radicalmente la forma en que se está gobernando, se adopten medidas de imperiosa necesidad y se concedan garantías y mecanismos de cumplimiento”.

Veto a gobernar con un tránsfuga

Alonso ha apuntado a este diario, que la dirección nacional ha aceptado sus propuestas realizadas en Madrid para la mejora del funcionamiento interno de la formación local, así como los planteamientos que ha trasladado para se apliquen al pacto de gobierno. Lo que no traga Vox, tal como recoge su ideario, formar parte de un gobierno con el PP donde su ya exportavoz en el momento de ratificarse su renuncia formará parte del grupo de no adscritos, es decir gobernar con un tránsfuga. Un escenario que Alonso sí contemplaba como viable hace dos días. “Mi intención siempre ha sido, como he dicho en numerosas ocasiones, la de garantizar la estabilidad en la ciudad y que se aplique un sistema de gobierno donde los protagonistas sean los torrentinos, no los políticos”, transmite el primer teniente de alcalde.

El escenario que viene por delante

Este puzle en el que hay demasiadas piezas que restan por encajar debería resolverse antes del pleno del lunes, donde Guillermo Alonso ratificaría su renuncia y paso al grupo de no adscritos o seguir en Vox, en caso de aceptarse sus condiciones. Cabe recordar que este trámite no había sido incluido en el orden del día. En este sentido, según ha podido saber este diario la hoja de ruta pasa por suspender la marcha del actual concejal y que esta no se certifique en la sesión plenaria y que esta se desarrolle como un parentesis dentro de esta crisis.

En este sentido, la intención es que la próxima semana se celebre una cumbre entre el PP (en la figura de la alcaldesa Ampaor Folgado), la dirección nacional de Vox y el propio Alonso para tratar de sellar un acuerdo que reconduzca, según entiende Vox, el gobierno torrentino para los dos años que quedan de legislatura. Si esta operación no fructifica, según trasladan desde Vox, Guillermo Alonso se marchará al grupo de no adscritos y los otros tres concejales (MªÁngeles Lerma, María Fernández y Santi Calatayud) abandonarán el gobierno el ejecutivo, dejando al Partido Popular en una minoría de solo nueve concejales frete a 16: PSOE (10), Vox (3), Compromís-Podem-EU (2) y uno de no adscritos.

Tranquilidad desde el gobierno

Por su parte, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrent insiste en trasladar un "mensaje de tranquilidad y confianza a toda la ciudadanía". El actual equipo de gobierno afirma que "continúa trabajando con normalidad, con el compromiso firme de seguir desarrollando los proyectos en marcha y atendiendo la voluntad expresada por los vecinos en las urnas, que apostaron por un gobierno de coalición".

La alcaldesa Amparo Folgado, hace un "llamamiento a la calma, reiterando que el gobierno municipal va a continuar trabajando por el bien común, garantizando el cumplimiento del programa de gobierno y el servicio a los ciudadanos. “Nuestro compromiso con Torrent es claro: seguir gobernando con responsabilidad, seriedad y escuchando siempre a nuestros vecinos”, ha afirmado. El ejecutivo reitera insiste en "su firme voluntad de mantener la estabilidad institucional y seguir impulsando las políticas acordadas en el pacto de gobierno, que han sido validadas democráticamente por los ciudadanos".