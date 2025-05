Éxito en Torrent del show más inclusivo

La ciudad de Torrent vivió anoche uno de esos momentos que quedan grabados en la memoria colectiva. El Àgora del Parc Central se convirtió en el foco de la emoción, la risa y la conciencia social con la celebración del espectáculo “DosCapacitados”, protagonizado por el actor José de Luna —conocido como “Josete” en las películas ‘Campeones’ y ‘CampeoneX’— y el cómico Edu Luky. Una cita que, con un aforo completo, se alzó como un rotundo éxito de asistencia y participación.

Más de 600 personas se congregaron en un espacio 100 % accesible, consolidando así el firme compromiso del Ayuntamiento de Torrent y su Comisión de Discapacidad con una inclusión real y efectiva. El evento, cuya entrada era libre, reunió a un nutrido grupo de entidades sociales, autoridades políticas, profesionales del ámbito social, familiares y amigos de los artistas, así como a decenas de vecinos y vecinas que no quisieron perderse esta singular propuesta.

Entre los asistentes se encontraban destacadas personalidades del ámbito institucional, encabezadas por la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, acompañada del concejal de Servicios Sociales Arturo García, junto a miembros del equipo de gobierno y Consistorio. Además, no quisieron perderse la cita, Fernando de Rosa Torner, senador nacional, Ignacio Grande Ballesteros, secretario autonómico de Familia, Remedios Mazzolari Tortajada, diputada provincial, María Isabel Sáez Martínez, directora general de Comercio de la GVA, María Sol Conde Fernández, comisaria de la Policía Nacional, entre otras autoridades.

Un público entregado y diverso

El espectáculo contó con la asistencia de una amplia representación del tejido asociativo local vinculado a la discapacidad. CERCA DE 200 personas procedentes de entidades como CO ALCER TURIA, FUNDACIÓN ESPURNA, ADISTO, ASIDIT y FUNDACIÓN DIAGRAMA, entre otros colectivos, se desplazaron para disfrutar de esta iniciativa.

Además, una quincena de invitados personales de los actores, compartieron el momento con ellos, lo que aportó una atmósfera aún más cercana y familiar.

‘DosCapacitados’ no es un espectáculo al uso. Es una llamada a la reflexión, una sacudida emocional cargada de humanidad, ternura e inteligencia. Con el lema “La mayor discapacidad es no tener humor”, José de Luna y Edu Luky ofrecieron un recorrido escénico valiente y honesto por la discapacidad, los estigmas sociales y la salud mental, especialmente en jóvenes. Lo hicieron desde el humor, la complicidad y la experiencia vivida, generando una conexión inmediata con el público.

Ambos artistas demostraron que el humor es una herramienta de transformación social. José de Luna, primer actor con discapacidad intelectual en liderar una propuesta de este tipo en España, emocionó y arrancó carcajadas con su desparpajo y sensibilidad. A su lado, Edu Luky ejerció de maestro de ceremonias con su experiencia, construyendo un tándem equilibrado y poderoso.

El espectáculo tuvo una gran afluencia de público / L-EMV

El evento no solo destacó por su contenido, sino también por las condiciones de accesibilidad. Desde la localización del espectáculo —el Àgora del Parc Central, plenamente adaptado— hasta la disponibilidad de interpretación en lengua de signos, cada detalle estuvo pensado para garantizar la participación activa de todos los públicos.

La celebración de “DosCapacitados” ha dejado huella en Torrent. No solo por su éxito de público, sino por la manera en que ha sabido conectar arte, diversidad y transformación social en un solo escenario. La alcaldesa ha destacado “la capacidad de trabajo y de superación de Josete y le he invitado siempre que pueda a volver a esta, su casa”. Durante la jornada, Josete no quiso perderse la degustación de una paella en un conocido restaurante del municipio.

La alcaldesa tras la finalización del show ha declarado que “hemos vivido algo más que un espectáculo, ha sido una lección de vida, humor y valentía que nos ha tocado el corazón. ‘DosCapacitados’ demuestra que la diversidad no es un límite, sino una fuente de talento y transformación social. Este espectáculo ha sido un canto a la vida, a la igualdad y al poder del arte para cambiar miradas”. “Josete y Edu Luky nos han regalado una noche única y mágica, ejemplificando, cómo el arte puede romper barreras y cambiar mentalidades. La respuesta del público y de las entidades sociales ha sido extraordinaria. Gracias a todos por hacer de Torrent una ciudad cada vez más comprometida con la inclusión”, ha concluido la alcaldesa