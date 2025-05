VOX Torrent exige el acta de concejal al "tránsfuga Alonso del Real"

El Grupo Municipal VOX Torrent ha solicitado públicamente a Guillermo Alonso del Real la devolución de su acta de concejal tras su paso al grupo de no adscritos, formalizado durante el pleno ordinario del mes de mayo. Al mismo tiempo, ha reclamado a la alcaldesa Amparo Folgado su cese inmediato del equipo de gobierno y la retirada de todas las competencias delegadas que aún ostenta.

Desde la formación consideran que la ruptura protagonizada por quien fuera su portavoz y cabeza de lista en las elecciones municipales de mayo de 2023 "no responde a un conflicto ideológico ni a diferencias políticas reales, sino a una estrategia basada en el cálculo personal y la ambición individual. Alonso del Real fue elegido bajo las siglas de VOX, con un programa y un compromiso colectivo que ahora ha abandonado. Si ya no representa ese proyecto, lo coherente es que devuelva el acta y no prolongue una situación que solo genera confusión y desgaste institucional”, afirman desde el grupo municipal.

“Improvisado y oportunista”

VOX Torrent ha recordado que el pasado 23 de abril, mediante un escrito dirigido a la alcaldesa, Guillermo Alonso del Real solicitó su pase al grupo de no adscritos, argumentando su decisión en una supuesta reflexión personal guiada por su “compromiso con los vecinos” y su intención de actuar “sin sujeción a directrices partidarias”. Sin embargo, tan solo unos días después, el edil protagonizó una "sucesión de declaraciones contradictorias" en distintos medios de comunicación, en las que arremetía tanto contra su antiguo grupo como contra el Partido Popular, socio de gobierno en el Ayuntamiento de Torrent.

Para VOX, estas declaraciones evidencian “una clara voluntad de desviar la atención sobre sus propias decisiones”, y apuntan a una estrategia premeditada para instalar el caos y generar presión interna en el gobierno local.

Ejemplo de la transparencia que proclama

El grupo municipal ha recordado además que el propio Alonso del Real defendía en octubre de 2024 la necesidad de “auditorías internas” para garantizar la transparencia en la gestión municipal. “A la vista de su comportamiento actual, lo lógico sería que esa exigencia de transparencia se la aplicara a sí mismo. Su actuación es el ejemplo de lo que no debe ocurrir en una administración seria: usar las instituciones como plataforma de promoción personal”.

No gobernará con tránsfugas

Por todo ello, VOX ha reiterado que no gobernará con tránsfugas ni legitimará decisiones individuales que atentan contra la confianza de los ciudadanos. “No vamos a consentir que se utilicen las actas de concejal como moneda de cambio ni que se distorsione la voluntad de los votantes. La política no puede convertirse en un espacio de chantaje ni de maniobras al margen de los compromisos adquiridos”.

Para concluir, VOX Torrent quiere agradecer la confianza de sus votantes y vecinos: “Nos debemos a quienes nos dieron su apoyo en las urnas. Nuestra misión es seguir adelante con nuestras propuestas, nuestro programa y nuestros valores. VOX tiene mucho que aportar a esta gran ciudad, y lo vamos a seguir haciendo con convicción, firmeza y responsabilidad”.