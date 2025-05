El Gobierno cobra a Torrent el canon por tener dos pasarelas que arrasó el Poyo y l'Horteta

La alcaldesa de Torrent Amparo Folgado ha denunciado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico le ha pasado al consistorio torrentino el cobro del canon de ocupación de dominio público hidráulico por dos pasarelas peatonales que estaban sobre sendos barrancos a su paso por la localidad y que la dana arrasó y que por tanto, ya no existen. Dichas pasarelas serán ahora reconstruidas por la Generalitat Valenciana dentro del reparto establecido entre la administración autonñomica y la estatal.

La mandataria del PP calificó la liquidación como “una afrenta institucional” y “un sinsentido moral”. Según explicó, el Gobierno de España reclama el pago por el uso de un espacio ocupado por dos estructuras que han sido totalmente destruidas. “No hay ocupación. No hay uso. No hay beneficio, y ahora, una factura del Estado”, resumió con dureza.

La liquidación remitida al Ayuntamiento de Torrent, calcula un canon en base a una “ocupación teórica” de 441 metros cuadrados del dominio público hidráulico. El cálculo se prorratea proporcionalmente al ejercicio fiscal, pero contando que las pasarelas siguen en pie. “Nos tratan como si no hubiera pasado nada, como si no hubiéramos sufrido una catástrofe natural. Eso es una falta de humanidad y de lógica institucional”, subrayó la alcaldesa. Folgado critica también el "silencio absoluto" del Ministerio y de la CHJ desde la tragedia: “Han pasado seis meses y el Gobierno ni se ha preocupado en venir a ver en qué estado están sus barrancos en Torrent. Ni siquiera saben que esas pasarelas ya no existen. ¿Cómo pueden entonces pretender cobrarnos por ellas?”

Lugar donde estaba la pasera sobre el Poyo / L-EMV

El Poyo y l'Horteta

Las pasarelas afectadas eran utilizadas por cientos de vecinos a diario. Una conectaba el CEIP Juan XXIII, en el barrio del Xenillet, con la otra orilla del barranco del Poyo. La otra facilitaba el acceso entre la calle Perellonet y el polígono industrial Mas del Jutge, cruzando el barranco de l’Horteta. Ambas estaban ubicadas sobre cauces gestionados por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Desde entonces, "la Generalitat Valenciana ha asumido el coste de su reconstrucción, mientras el Gobierno de España, a través de la CHJ, permanece al margen", señalan desde Torrent, que añaden que “lo más surrealista de todo es que el organismo que no mantiene, que no limpia y que no reconstruye, ahora nos quiere cobrar”, denuncia Folgado.

La petición del cano ha servidio a la alcaldesa para volver a reclamar "la construcción urgente de un Plan Sur para el barranco del Poyo y l’Horteta, inspirado en el proyecto que protege a València tras la riada de 1957. Lo que Torrent necesita no es pagar cánones por pasarelas que ya no existen, sino obras reales que eviten que el agua vuelva a causar destrucción con un nuevo Plan Sur para el Poyo y l’Horteta”.

AT

En ese sentido, Amparo Folgado insiste en que no se puede olvidar al barranco de l’Horteta, que según el último estudio de la Universitat de València, canalizó más caudal que el propio barranco del Poyo durante la dana. “Eso lo sabíamos desde el primer día. Lo hemos dicho y denunciado. Y es precisamente ese barranco el que sigue olvidado sin actuaciones”.

La situación es tal que, hace apenas dos semanas, un episodio de lluvias moderadas (40 litros por metro cuadrado en Turís) provocó un nuevo desbordamiento del barranco de l’Horteta a su paso por Torrent. “Con toneladas de arrastres aún en el cauce desde octubre, su capacidad es ahora menor que antes. No se ha hecho nada. Seguimos igual o peor”, solamente las actuaciones en los pasos inundables por parte del Ayuntamiento y la Consellería de Agricultura, lamentó.

Con todo, la alcaldesa advierte que “no podemos estar en Torrent en alerta constante cada vez que caen cuatro gotas. La ciudadanía merece seguridad, no sobresaltos, y eso se consigue con actuaciones reales, no con cartas de cobro”. Por eso, reclama al Ministerio para la Transición Ecológica que actúe desde las cabeceras de los barrancos —Poyo, l’Horteta, Gallego y la Saleta— y no se limite a intervenciones parciales al final del cauce. “Si no se actúa en origen, todo lo que se haga en el tramo final es inútil. Necesitamos una obra comparable al Plan Sur del Turia, pero para Torrent y su entorno. Esto no puede esperar más”, sentencia.