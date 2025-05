Un gobierno de Torrent en minoría pero con un pacto PP-Vox "inquebrantable"

Al final la lógica cayó por su propio peso: Guillermo Alonso del Real pasó a ser al grupo de no adscritos del pleno de Torrent tras renunciar a permanecer en las filas de Vox y la alcaldesa Amparo Folgado le retira sus competencias y anuncia que el pacto de Gobierno con Vox continúa aunque ahora en minoría con doce concejales, frente a los trece de PSPV (10), Compromís-EU-Podem (2) y Alonso del Real, como no adscrito. El ya exportavoz voxista arrancó el pleno en su nuevo escaño, a la derecha de Vox. En las votaciones, Alonso del Real secundó al gobierno y no dio pie a aprobar una moción de la oposición. La regidora María Fernández ejerció como portavoz voxista.

Finalmente, el hasta ahora portavoz de Vox cumplió su amenaza de abandonar las filas de Santiago Abascal, por desavenencias en el funcionamiento interno de la formación y por los desencuentros con el PP, socio de gobierno, los últimos meses.

El ya concejal de no adscritos, cononcido como tránsfuga, anunció su marcha ante el pleno defediendo su «compromiso con Torrent» y haciendo un simil con la historia de la Germania, donde los valencianos se revolvieron contra sus gobernantes por «olvidar que gobiernan para el pueblo» y «cuando eso se olvida hay que recordarlo». Por eso, afirmó, «estoy aqui, con lealtad y transparencia» y sentenció que «estamos aquí para servir no para servirnos».

Así, Alonso del Real denunció que durante los últimos meses «he vivido que los intereses partidistas pesan más que las necesades de los vecinos» y lamentó que no recibiño el respaldo para avanzar y que «cuando se presentó un conflicto interno, encontré silencio y soledad». Así, añadió que ha escuchado «las necesidades diarias de los vecinos» y esas necesidades «quedaban relegadas a un segundo plano por otros intereses. No he querido ser cómplice de eso».

"No me agarro al sillón"

Pese a las críticas lanzadas tanto contra su partido como contra su ya exsocio de gobierno, volvió a ofrecer a la alcaldesa Amparo Folgado su «disposición» a mantener sus competencias en Educación y Deportes: «No me agarro al sillón sino a servir» y «si tengo que dar un paso atrás lo asumiré, pero con el compromiso de trabajar por esta ciudad sin ataduras partidistas». Su petición cayó en saco roto. Alonso del Real advirtió que su decisión «es irrevocable» y aseguró que «mis principios no son moneda de cambio» por lo que «no hay vuelta atrás». En este sentido, señaló que «no es hacerlo mejor, es lo que se requiere y que nuestros vecinos necesitan soluciones no excusas». De cara al futuro próximo, anunció que con su renuncia «me libero» y admitió que su marcha «me expone», ya que, «es más fácil seguir dentro pero eso no es lo que se requiere». Ahora, «doy este paso para trabajar con independencia» y lanzó un mensaje a navegantes: «Sigo aqui, ni oferta ni puerta giratoria para servir con honor». Así, volvió a descartar la moción de censura. Al menos, de momento.

Folgado pasa al ataque

Por su parte, la alcaldesa de Torrent Amparo Folgado anunció al finalizar el pleno que asume desde ya las delegaciones que hasta ahora tenía Alonso del Real, al que calificó de tránsfuga. La mandataria del PP aseguró que se reunirá con Vox en breve para decidir cómo se reparten las áreas que gestionaba el ya exportavoz y que por el momento asume la propia Folgado para evitar que se detenga la maquinaria administrativa.

Folgado y Alonso, en el partido del Torrent CF del domingo / L-EMV

En este sentido, la alcaldesa reafirmó con «rotundidad» su «compromiso inquebrantable con el pacto de gobierno firmado con el grupo municipal de VOX. Este acuerdo, según la propia Folgado, «ha sido el pilar sobre el que se ha asentado un gobierno cohesionado y productivo, cuyas acciones están orientadas a cumplir fielmente el mandato democrático que la ciudadanía expresó en las urnas». «Todo lo que se firma está para cumplirse», ha declarado la alcaldesa, quien recalcó que el pacto sigue plenamente vigente, desde la primera letra hasta la última. «Seríamos irresponsables y desleales si traicionáramos este acuerdo, no solo con nuestros socios, sino sobre todo con los ciudadanos», añadió. Desde su inicio, el pacto ha permitido a todos los concejales del equipo de gobierno -incluidos los cuatro de VOX- «ejercer sus funciones con autonomía, lo que ha facilitado una gestión eficiente y consensuada».

«Normalidad y eficiencia»

Folgado señaló que «frente a movimientos políticos que han llevado a Torrent a aparecer en medios por razones ajenas a las preocupaciones reales de la ciudadanía», el gobierno local «sigue funcionando con normalidad y eficiencia». Así, lamentó que «se intente enturbiar el esfuerzo colectivo» y denunció que este tipo de actos «solo contribuyen a dañar la imagen y el desarrollo de la ciudad». Así, concluyó diciendo que el mensaje que los ciudadanos enviaron «fue claro: querían un gobierno serio, responsable y centrado en resolver sus problemas. Y eso es exactamente lo que seguimos».