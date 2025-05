Grupos de trabajo vecinales abordarán la reconstrucción de Paiporta

La sala de exposiciones del Museu de la Rajolería de Paiporta se ha llenado este lunes de decenas de vecinos y vecinas que han asistido al "primero de muchos encuentros" del proceso de participación ciudadana impulsado por el consistorio para abordar la reconstrucción del municipio con parte de los 200 millones de euros que el Gobierno de España ha concedido a la localidad para tal fin porque "Paiporta es cosa de todas y todos".

Bajo esa premisa, el consistorio abría un proceso colaborativo en el que residentes, comerciantes y asociaciones tuvieran la oportunidad de compartir sus preocupaciones, resolver dudas y aportar propuestas en un espacio "íntimo y respetuoso" en el que poder "expresarse con libertad" y "contribuir a definir el presente y el futuro" de la localidad, según indicaban en la convocatoria.

Poner el foco en las personas

A diferencia del ambiente hostil y la tensión que se viene respirando en el Salón de Plenos desde la catástrofe, la sala del Museu de Rajolería se ha convertido en un espacio de escucha activa y diálogo en el que ha destacado la buena sintonía entre los miembros de las distintas formaciones que componen la corporación local y los vecinos, quienes han tenido la oportunidad de trabajar codo con codo en este proceso tan importante para el futuro de la localidad.

"Queremos que de aquí salga el inicio de un proceso, que no va a ser corto, y en el que va a participar el conocimiento político, el científico-técnico y también el de los vecinos" Gustavo Zaragozá — Doctor en Psicología en la Universitat de València

Para garantizar el correcto desarrollo de la cita y su efectividad, el consistorio ha confiado en dos expertos en participación ciudadana de la Universitat de València el psicólogo Gustavo Zaragozá y el sociólogo Antonio Ariño, quienes han conducido el encuentro. Antes de empezar, la alcaldesa, Maribel Albalat, ha compartido su satisfacción por la buena acogida de esta primera serie de "reuniones clave" que tienen el objetivo de "mantenernos cerca, escucharnos y reconstruir conjuntamente el futuro de Paiporta".

Gustavo Zaragozá, Maribel Albalat y Antonio Ariño, esta tarde en Paiporta. / A.P.

La primera edil ha admitido que aunque la localidad "está mejor", "todavía no está recuperada" y ha avanzado que "la Paiporta que conocemos no volverá a ser la misma". En este sentido, ha instado a los asistentes a "dejar de poner el foco en las obras, muy necesarias, para ponerlo en las personas" y ha recordado que tras la dana "hemos perdido muchas cosas que no se pueden medir en euros". Albalat ha terminado su intervención destacando el "reto increíble que tenemos por delante una vez superados los obstáculos esenciales: el de transformar nuestro municipio".

Grupos de trabajo

Antes de dividir al público en grupos de trabajo para abordar "cómo queremos que sea la ciudad en el futuro", los expertos han explicado al centenar de asistentes a esta primera reunión para "encarar el futuro y la reconstrucción con mayor calidad" cuál va a ser el procedimiento a seguir en estos encuentros: "Queremos que de aquí salga el inicio de un proceso que no va a ser corto, y en el que va a participar el conocimiento político, el científico-técnico y también el de los vecinos", han informado.

El Primer Teniente de Alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, comparte ideas con uno de los grupos de trabajo. / A.P.

La sala se ha dividido pequeños equipos de trabajo en los que, durante algo más de media hora, ediles y vecinos han intercambiado en un tono amable y colaborativo ideas y opiniones que han ido anotando en libretas. Unas propuestas que posteriormente se han puesto en común y que, siguiendo las indicaciones de los expertos, han estado centradas en dos líneas de trabajo: Cómo podemos protegernos y cómo queremos que sea nuestra ciudad en el futuro.

Formación, avisos y el desvío del Poyo

La primera en hablar ha sido Marichu, vecina de la localidad y portavoz de uno de los grupos, quien ha pedido que se solucionen "todos los problemas actuales para poder avanzar" antes de detallar las principales conclusiones a las que ha llegado su equipo. "Necesitamos que se haga el desvío del barranco del Poyo y que se garantice su mantenimiento para que nos den seguridad y evitar problemas", ha reclamado esta mujer que vive a escasos metros de la rambla.

Otros aspectos reclamados por los asistentes han sido la necesidad de establecer protocolos de emergencia, crear un censo de personas vulnerables, instalar barreras anti inundaciones en los bajos, evitar la construcción en zonas no edificables o ampliar aspectos "clave" como la seguridad o el servicio de atención de salud mental. También se ha planteado "reforzar el sistema de avisos a través de megafonías, redes sociales y mensajes en colegios y centros de salud, que son espacios en los que hay más gente". Igualmente, los vecinos han puesto el foco en la formación, destacando la importancia de "enseñar a la población cómo protegerse" en casos como el ocurrido el pasado 29 de octubre.

Asistentes a la primera reunión del proceso participativo para la reconstrucción de Paiporta. / A.P.

Una Paiporta "más verde" y "limpia"

Respecto a la Paiporta del futuro, los vecinos han pedido que sea "más habitable", que tenga más zonas verdes y espacios para atender a las personas mayores, como una asociación o un centro de día. También se ha perdido mantener limpias las calles y las aguas del barranco para, entre otras cosas, "evitar plagas de mosquitos". Finalmente, los asistentes han planteado "aprender de lo vivido" para "si esto vuelve a pasar, que la burocracia sea más ágil y más sencilla, porque todavía estamos mucha gente sin cobrar".