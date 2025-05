Alonso del Real y el 'VAR' marcan el primer pleno con tránsfuga en Torrent

El primer pleno de Torrent en el que Guillermo Alonso del Real, exconcejal de Vox, actuó como tránsfuga bajo el paraguas del grupo de no adscritos, se saldó con un balance positivo para el ahora equipo de gobierno en minoría de populares y voxistas. Es decir, que salieron adelante todos los puntos del orden del día que llevó el ejecutivo a la sesión plenaria y fueron rechazadas las mociones de la oposición, incluso una por empate técnico.

En su primera intervención, en la que se daba cuenta de su renuncia como exportavoz de Vox, además de repartir culpas por su marcha entre excompañeros de partido y exsocios de gobierno, también se ofreció, otra vez, a la alcaldesa Amparo Folgado para mantener las competencias que ostentaba en Educación y Deportes. Tal vez por eso, o no, apoyó a pies juntillas al ejecutivo al que pertenecía minutos antes. En este sentido, su marcha no obtuvo comentario alguno durante las casi tres horas de pleno, ni por parte de los concejales de la oposición ni del ejecutivo ni de la alcaldesa.

Miguel Angel Montesinos

Así, secundó reconocimientos extrajudiciales de crédito para hacer frente a facturas del ayuntamiento, algunas de áreas que desempeñaba, como la Fundació Esportiva Municipal. También otros acuerdos, como la modificación de la ordenanza del ICIO o la solicitud de compatibilidad de un concejal socialista y un funcionario de la corporación.

Ya en las mociones, Alonso del Real tumbó propuestas de la oposición: ofrecer la colaboración necesaria del ayuntamiento a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana (PSPV), la necesidad de mayor limpieza en la ciudad (Compromís-Podem-EU) y la defensa del sistema público valenciano de servicios sociales, iniciativa conjunta de la oposición en la que denunciaban su “degradación y privatización”. El concejal tránsfuga se limitó a votar en contra sin intervenir.

Fue en la última moción donde Alonso de Real mostró la “independencia” y “sin ataduras” que anunció que ahora desempeñaría en su intervención inicial. Compromís-Podem-EU planteaba un texto para la conservación y promoción del deporte tradicional, como la pilota, y la cultura valenciana, entre las que se destacaba danzas o la Muixeranga, entre otras cuestiones, a través de acciones divulgativas en centros escolares. Aquí, el ex de Vox afirmó que “soy un enamorado de la cultura, el deporte y la historia valenciana y si decimos que eso es el mejor tesoro que podemos transmitir a nuestros hijos, no entendería otra cosa que no se aprobara esta moción por unanimidad”.

El secretario tira de 'VAR'

Con la primera declaración de intenciones de Alonso del Real todo hacía indicar que la moción saldría adelante, como aquella en la que respaldó crear una comisión de seguimiento del contrato de basura, impulsada por Compromís-EU-Podem, pero cuando era miembro del gobierno, rompiendo la disciplina del ejecutivo. En resumen: votos a favor, PSPV, Compromís y Alonso del Real; En contra, PP y Vox. Cuando iba a darse por aprobada la moción, el secretario, al más puro estilo del VAR de un Valencia-Real Madrid, advirtió a la alcaldesa que se había producido un empate. Las caras de sorpresa eran evidentes. Incluso desde el público se gritó: “es un 3-2, ¿no sabes contar?”.

El secretario resolvió el entuerto. En el PSOE faltaba el concejal Edu Gómez, ausente en el momento de la votación al salir de la sala unos minutos. Con lo que realmente había un empate a doce concejales. Se repitió la votación y la alcaldesa, con su no, decantó la balanza por el voto de calidad y la moción fue finalmente rechazada.