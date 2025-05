Claves para el futuro político en Torrent

Con la ya certificada salida de Guillermo Alonso del Real del gobierno de PP-Vox de Torrent, y su paso al grupo de no adscritos, la capital de l'Horta Sud afronta un nuevo escenario político, con un ejecutivo en minoría y una oposición que por número de concejales (trece: PSPV 10, Compromís-EU-Podem 2 y Alonso del Real) le permitiría afrontar el movimiento del que todo el mundo habla ahora: una moción de censura.

¿Y qué va a pasar ahora en Torrent?, pregunta la ciudadanía. Con todo, a un lado del cuadrilatero se sitúan PP y Vox. La alcaldesa Amparo Folgado traslada un "mensaje de tranquilidad" a la ciudadanía y anunciaba que el ejecutivo bipartido que lidera "sigue trabajando con el compromiso que expresaron los torrentinos en mayo de 2023". Esa teoría y práctica ha sufrido, como reconoce la popular, la marcha de Alonso del Real y por tanto, "la situación ha cambiado" y el tándem que gobierna lo hará en minoría. En este sentido, la alcaldesa reitera que ese cambio de situación "no afectará al proyecto de gobierno".

La alcaldesa Folgado, en el pleno del lunes / M. A. Montesinos

En este sentido, y tal como avanzó este diario, Folgado asume de momento las delegaciones que tenía Alonso del Real (Educación y Deportes) a la espera de negociar con Vox la nueva distribución del ejecutivo. Algo que puede resolverse durante la jornada de este miércoles. Por tanto, la alcaldesa insistió en que seguiremos trabajando sin ocultar la minoría respecto a la oposición. "Lo haremos como siempre se ha hecho en Torrent, dialogando aportante y sentándose con los grupos para llegar a un acuerdo", dijo, apuntando a que "en otras ocasiones ya ha habido gobiernos en minoría", en clara referencia al gobierno socialista de Jesús Ros entre 2015 y 2020, y concluyó que su ejecutivo "tal vez está en mejor posición" que el de Pedro Sánchez, que también necesita de acuerdos para su aprobación en el congreso.

Vox se mantiene en el gobierno

Por su parte, fuentes de Vox mantienen lo expresado durante el pleno del lunes. Reclaman al "tránsfuga Alonso del Real" su acta de concejal y anunciando que se mantendrán en el gobierno que lidera Folgado. "Nuestra misión es seguir adelante con nuestras propuestas, nuestro programa y nuestros valores. VOX tiene mucho que aportar a esta gran ciudad, y lo vamos a seguir haciendo con convicción, firmeza y responsabilidad”, señalan.

¿Qué dice la oposición?

Por contra, en el otro extremo del cuadrilatero político se encuentran el PSOE, Compromís-Podem-EU y Alonso del Real como edil no adscrito. Andrés Campos, portavoz socialista, señala que la marcha del exportavoz de Vox "es la constatación de que lo comenzó siendo una discrepancia con Vox se ha extendido al gobierno" y apuntó a que la alcaldesa "ha perdido a su número dos (Pepe Maroto dimitido el verano pasado) y ahora su teniente de alcalde". Con estos ingredientes, "la debilidad del ejecutivo es absoluta, antes y ahora, y complica la estabilidad de la alcaldesa y de la propia ciudad".

Por todo ello, Campos expresa su "preocupación máxima por un gobierno que puede romperse" en uno "momentos de máxima necesidad de estabilidad para la reconstrucción de la dana", además de "tener que gestionar la seguridad de una ciudad" y de "cumplir una agenda política". En este sentido, sostiene que la alcaldesa "no tiene la mayoría" y "es el primer gobierno que pierde concejales y apoyo de socios por el camino". Y con esa minoría, "el ejecutivo debe lograr los acuerdos necesarios para aprobar presupuestos, modificaciones de crédito o convenios". Y el portavoz socialista responde a Folgado por sus gobiernos en minoría: "aquel era un gobierno estable, riguroso y con capacidad de pactar y no veo a Folgado con esa capacidad de entente y eso me genera muchas dudas".

Alonso del Real, durante su intervención en el pleno de Torrent / M. A. Montesinos

Xavi Martí, portavoz de Compromís-EU-Podem, resalta la "inestabilidad total" del gobierno de PP-Vox y coincide con Campos en las dimisiones de Pepe Maroto y Alonso del Real. "El gobierno tiene unos presupuestos que aprobar y no sabemos hacia dónde va", afirma el concejal, que "estamos a mitad de año y creo que podemos llegar a 2026 sin presupuesto de 2025".

¿Y la moción de censura?

Pero las valoraciones de PSOE y la coalición son para hoy. ¿Y mañana? Es decir, ¿y la moción de censura? Las respuestas tienen tantas similitudes como diferencias. Campos tira balones fuera asegurando que "es muy pronto" para pensar en "política ficción y conjeturas", pero no esconde que "somos un grupo dialogante" y que "mantenemos siempre la comunicación". En todo caso, asegura que el "problema es ahora de Amparo Folgado".

Coincide en ese detalle Xavier Martí, que el marrón lo tiene el equipo de gobierno, tratando se quitar presión a la oposición sobre pasar al ataque con una moción de censura. Así, mira al PSOE, el partido más votado, "a quien le toca presentarla" y "quien debe entablar la negociación de funciones y áreas" y, matiz determinante, quién formaría parte de ese ejecutivo.

El concejal de la coalición recuerda que tienen carácter asambleario y califica de "complicadísimo" que una asamblea diera luz verde a un pacto con un tránsfuga (por la ley de Antitransfuguismo) y con pasado en Vox. En todo caso, concluye asegurando que una moción de censura "hoy no está sobre la mesa, mañana no lo sé, pero ahora no".

¿Y qué dice el edil que tiene la llave? «Ahora no pienso en eso», afirma Alonso del Real.