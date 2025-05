El IES Enric Valor de Picanya sigue sin gimnasio seis meses después de la dana

La dirección del IES Enric Valor de Picanya se siente afortunada de que, pese a estar afectados por la barrancada que inundó la planta baja del centro el 29 de octubre, han podido dar clase y atender al alumnado desde el 25 de noviembre, mientras que otros centros aún siguen cerrados. Sin embargo, la celeridad de los primeros trabajos realizados por Tragsa desde que accedieron el 11 de noviembre, empresa contratada por la conselleria de Educación para la reconstrucción de las infraestructuras educativas, no han tenido continuidad tras el descanso navideño, y el instituto continúa con algunos espacios inhabilitados, pese a que los desperfectos no son graves y se podrían acondicionar rápidamente con personal y material adecuado, según el equipo directivo.

Una de las zonas valladas sin uso. / L-EMV

La situación más grave la plantea el gimnasio. A día de hoy está inhabilitado. Desde el centro explican que en enero comenzaron las obras, que básicamente se centran en reconstruir las paredes, y acondicionar los vestuarios. "Sin embargo, hubo un problema con el material para recubrir las paredes, que no se adhirió, y eso ha provocado que se paralicen los trabajos hasta ahora", señalan desde el centro.

Esto perjudica tanto a los cuatro profesores de Educación Física del Centro como al alumnado que no puede hacer su clase de forma adecuada, pues la realiza en el patio. "Ahora, porque los primeros meses no era recomendable estar al aire libre por el polvo que había en suspensión y no tuvimos más remedio que impartir clases de educación física teóricas dentro de las aulas", recuerdan. Un gimnasio, quesin embargo, sí que se abrió para ser base de la unidad militar que construyó la pasarela ciclopeatonal sobre el barranco del Poyo.

Mesas y sillas sin uso. / L-EMV

Espacios inhabilitados por la presencia de material de obra

Eso se une, que hay espacios en el patio que están cerrados con vallas, simplemente porque hay material de obra acumulado. "Estuvimos hablando con los operarios de Tragsa y esta semana hemos comprobado que han aumentado los trabajos y están despejando zonas hasta ahora inhabilitadas", señalan desde el equipo directivo, que quieren destacar "el esfuerzo de los trabajadores que hay en el centro, tenemos claro que es un problema que viene de más arriba, de la toma de decisiones y seis meses después, a falta de mes y medio para el fin de las clases, creemos que es una situación que se debe solucionar ya", concluyen.