Los pacientes de Manises reclaman los 1,4 millones prometidos en material sanitario

Un centenar de personas se ha vuelto a concentrar delante del Hospital de Manises, convocados por la Plataforma en Defensa de una Sanidad Pública, para protestar por el deterioro del servicio sanitario prestado por el Departamento de Manises.

Una vez más, los asistentes, afectados por el mal servicio, se han unido para exigir acabar con las listas de espera, aumentar la plantilla de médicos y resto de personal sanitario, acabar con los colapsos en urgencias y conseguir la instalación de un Ecógrafo en todos los Centros de Salud del Departamento. Además, se han repartido más de 500 octavillas pidiendo la dimisión del conseller de Sanitat.

En ese sentido, en cuanto a las deficiencias en el material y mobiliario sanitario, el portavoz de la Plataforma, José Navarro, ha leído un manifiesto en el que reclama al conseller de Sanitat, Marciano Gómez, y al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, los 1,4 millones de euros para la compra de aparatos médicos en el Departamento prometidos. "Europa concedió 11,8 millones para modernizar la sanidad valenciana y no han contestado a nuestras preguntas de donde están invertidos todos esos millones. Señor President, los grandes titulares y las palabras ya no nos bastan porque los más de 200.000 habitantes que residimos en los pueblos de este departamento no le pedimos que nos haga un favor, le pedimos justicia, porque es de justicia que tengamos unos servicios dignos y de calidad y no vamos a parara en nuestra lucha", señala.

Pancartas en la protesta. / L-EMV

También denuncian que en los cinco últimos años, la población de los municipios que forman el Departamento, ha crecido en 15.000 personas, y en lugar de aumentar el presupuesto se ha recortado. "Tiene usted en pie de guerra a los trabajadores de las ambulancias, tiene cabreados a todo el personal sanitario y nos tiene indignados a los ciudadanos por su nefasta gestión al frente de la Sanidad Valenciana", señaló.

Los asistentes a la protesta, denunciaron sufrir largas esperas para ser atendidos en el médico de cabecera, "conseguir que te cojan el teléfono para pedir un cita es casi imposible. Cuando tu médico o médica de familia te remite a un especialista entras en pánico porque sabes que cuando te quieran diagnosticar la enfermedad es posible que ya no tenga remedio o en su caso ya estés en el descanso eterno".

También denuncian largas esperas en Urgencias, ante la falta de personal, "tienes que hacer un sobre esfuerzo mental para tomar conciencia de que vas a salir con un diagnóstico después de esperar hasta diez horas. Los muebles, los enchufes, las camas, los pijamas, los cajones se caen a pedazos y mientras esta empresa no ha invertido ni un euro en darnos unos servicios sanitarios dignos y de calidad el año pasado obtuvo unos beneficios de 220 millones de euros".

Queja en el Síndic

Desde la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública anunciaron durante la protesta que el defensor del pueblo valenciano ha aceptado la queja interpuesta y ha resuelto que investigará si la empresa Sanitas cumplió con el contrato que le obligaba a mantener en condiciones dignas el mantenimiento del Hospital y todos los centros médicos del Departamento. Desde el colectivo se denunció que el mal estado del material sanitario incumplía con una cláusula ocho apartado cuatro del contrato que firmó Sanitas con la Consellería de Sanidad, que le obligaba a lo siguiente: “serán de cuenta y cargo del concesionario los gastos de mantenimiento, conservación, equipamiento y reposición tanto de inmuebles como maquinaria, utillaje, instalaciones y demás equipamientos”. El Síndic ha contestado que acepta la queja y preguntará por esta situación a Sanitat, a quien le da un mes de plazo para contestar.