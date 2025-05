El arquitecto que ayuda a la reconstrucción de los vecinos de Parque Alcosa

No lo dudó. Antonio Macián, arquitecto, quiso poner su conocimiento a disposición de los vecinos afectados por la dana. Dos años antes estuvo en Alfafar, y tuvo claro que una de las zonas más afectadas era el Parque Alcosa por la gran cantidad de viviendas en planta baja que había, así que puso como condición acudir allí a ayudar:

“Hace dos años ya vine y conocía la tipología constructiva, es un poco especial, existían muchas viviendas en planta baja y como me imaginaba estaban todas afectadas, y antes de meterme en bajos comerciales creía que habría que ayudar a estas personas primero”, señala Macián, en una entrevista concedida en el canal del consistorio.

Este arquitecto asegura que los primeros días fueron de mucha impotencia. “Al principio íbamos entregando unas fichas a los propietarios o inquilinos para que las rellenaran, para documentar lo que pasaba en cada vivienda, además de fotografiar los daños, porque constructivamente las casas estaban aguantando bien, entonces era más la tarea de aconsejarles a la hora de presentar los papeles en el consorcio de seguros”, esto es haciendo una lista de enseres dañados, con su valoración económica, además de dar consejos sobre la forma de limpiar y poder convivir con la casa así.

Macián fotografiando dentorde una casa. / A.A.

“Intentaba hacer mi trabajo sin molestar a nadie, solo en un par de casos estuvimos que llamar a servicios de emergencia ante la situación que nos encontramos”, recuerda.

Ahora, casi seis meses después de la catástrofe, la situación ha cambiado. Su trabajo se centra en ver como evolucionan las reformas, y sigue ofreciendo recomendaciones “sobre todo que ventilen mucho y que lo último que reparen sea el suelo, que lo dejen secar bien”, explica.

La red de saneamiento, lo más preocupante

Macián también afirma que lo que más preocupa ahora son las comunidades de vecinos, “por la red de saneamiento: Se debe aprovechar para mejorar los forjados sanitarios, porque los desagües están llenos de barro, y vuelve a salir, sobre todo por los baños de las plantas bajas”, explica.

Macián afirma que no solo daba consejos, “la gente acaba contándote cosas y acabas abrazándolos que es lo que necesitan”. Este arquitecto confiesa que de “lo que más orgulloso estoy es como la gente ha respondido asumiendo lo que había pasado, resignándose. Escuchar a personas mayores que te contaban que se subían a una farola y te lo contaban enteras, estabas casi tú peor. Han vivido de todo, yo no puedo imaginármelo, pero para ellos lo mejor es que han sobrevivido y los veo en el Parque Alcosa como van a jugar su partida, y eso me sorprende, la forma que tienen de afrontarlo”, concluye.