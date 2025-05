Compromís pide más inversión en el patrimonio de Paterna

Compromís ha pedido más inversión para el patrimonio de Paterna. Carles Martí, concejal de la formación valencianista, expresa en el comunicado que “hacemos esta petición ante los últimos hallazgos arqueológicos que han aparecido en nuestro pueblo, en Compromís per Paterna no entendemos que representantes del equipo de gobierno de Sagredo parece que se alegren de que las constructoras puedan continuar las obras, un hecho que nos da a entender una falta de sensibilidad patente hacia nuestro patrimonio”.

“Esta falta de sensibilidad nos preocupa, porque incluso cuando la Conselleria de Cultura decide mantener algún hallazgo, desde el ayuntamiento hacen todo lo posible por contradecir a los técnicos de Conselleria y posibilitar que las obras continúen, en lugar de intentar hasta el último momento mantener los hallazgos arqueológicos”, añade el mismo concejal.

“Para Compromís per Paterna el área de patrimonio del ayuntamiento únicamente tendría que tener una preocupación, que los restos arqueológicos se pudieran mantener para el conocimiento de los paterneros y paterneras. Una buena muestra es que en diez años de gobierno no han movido un dedo, ni un euro, para poner en valor la villa romana de Paterna, en cambio, no paran de poner dinero para enseñar a nuestros ciudadanos los patrimonios de otras zonas de España, para nosotros lo que hace falta primero es poner en valor nuestro patrimonio”, indican desde la formación.

Así son los baños árabes de Paterna / Germán Caballero

“Paterna, dada su importante situación geográfica alrededor del río y de la capital, es un lugar arqueológico muy importante, donde podemos encontrar desde restos íberos, pasando por romanos, árabes y medievales, la mayoría de ellas alrededor de la producción cerámica y artesanal”, señala Carles Martí.

“Para nosotros sería prioritario invertir en la recuperación de todo este patrimonio, pero parece que no pone de esta manera Sagredo, como ejemplo, el que no se invierta ni un euro en realzar nuestra villa romana, las alfarerías o incluso el emblema de la ciudad que lo tiene completamente abandonado. Las prioridades están claras, un viaje pagado a 600 personas del pueblo atrae un mayor número de votos que musealizar la villa romana de Paterna”, manifiesta para concluir el mismo concejal.