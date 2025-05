Ballenoil asumirá todas las reparaciones de los vehículos averiados en Alaquàs

Ballenoil asumirá las reparaciones de los coches averiados por repostar en la gasolinera de Alaquàs, tantos los inmediatos como los que surjan posteriormente derivados. Así lo ha comunicado el jefe de operaciones de la empresa, David Alburquerque , durante la reunión mantenida organizada por el Ayuntamiento de Alaquàs en el Castell con los afectados.

La sala Ximena quedó pequeña con más de un centenar de afectados que expusieron sus casos y se mostraron preocupados sobre todo por el plazo de cobro, ya que muchos necesitaban el coche para trabajar .

Ballenoil explicó que para acelerar el pago, asumirá directamente el pago de los daños sin pasar por el seguro. Basta con presentar la factura, si se ha pagado ya, o el presupuesto en el caso de que no se pueda pagar y sigue en el taller. El consistorio, por su parte, pone a disposición de los vecinos, tantos los de Alaquàs como los de poblaciones vecinas también afectados, la oficina del consumidor y asesoramiento jurídico para facilitar la gestión de las incidencias.

"Venimos aquí a dar la cara, pedir disculpas, y decir que vamos a hacernos cargo de todas las reparaciones y de la forma más rápida posible ", señaló el jefe de operaciones. Al tiempo que también apuntaba que se darían cheques por gasolina 95, a priori la afectada, aunque algunos aseguran que también habían tenido problemas con fieses.

También explicó que la primera alarma del sistema de detección de agua en el depósito se activó el 28 de mayo, se procedió a su subsanación, y se volvió a abrir el día 29, hasta el 3 de mayo que volvió a activarse la alarma y se decidió cerrar la gasolinera.

Algo que han criticado los asistentes, asegurando que antes del 28 ya había denuncias de averías y que se habrían evitado muchísimos casos.

Coches perdidos en la Dana

En el caso de Alaquàs, los daños se agravan teniendo en cuenta que muchos afectados estrenaban coche que perdieron tras la Dana. "El primer viaje de mi coche estrenado nueve días antes fue a la gasolinera, y me quedé sin coche", señalaba una vecina. Otro, por contra, aseguraba que su coche era viejo y en el taller le habían dicho que era más caro repararlo que comprarse uno nuevo porque ha dañado el motor, "y mientras estoy perdiendo dinero porque no puedo ir a trabajar al polígono de Picassent porque aún no hay metro, ¿también me vais a pagar un coche alternativo mientras?", preguntaba.

Y es que para otra vecina, no son solo daños económicos: "Tuve que cambiar la operación de mi hijo porque no pude hacerle unas pruebas, los daños morales también deberían ser damnificados", exigía ante el aplauso de los vecinos.