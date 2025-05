Mislata se opone a la ampliación de Bioparc

El Ayuntamiento de Mislata ha mostrado su rechazo al proyecto de amplicación de las instalaciones de Bioparc Valencia. El alcalde mislatero Carlos F. Biesla ha mostrado su inquietud por la actuación anunciada por la concesionaria del recinto y ha anunciado que "defenderemos los intereses" de Mislata para "evitar siendo la puerta trasera" del complejo.

Rain Forest, empresa explotadora de Bioparc València, presentó el lunes, sus nuevos planes de ampliación para los terrenos sin uso de la concesión, ubicada junto al Parque de Cabecera. Dicha ampliación contempla la creación de tres nuevas áreas temáticas cuyo hilo conductor será la Ruta de la Seda. La concesionaria planea invertir 64 millones de euros para completar los espacios que fueron objeto de la concesión y del que solo se ha hecho el Bioparc, un parque de la naturaleza con fauna africana que desarrolla importantes programas de conservación de especies amenazadas y que es uno de los grandes reclamos turísticos de la ciudad. La primera de las fases podría ver la luz en 2027.

Pero el anuncio no ha hecho ni pizca de gracia en Mislata, municipio en el linde con València donde se situa Bioparc. Así, Bielsa asegura por un lado que "nos parece bien la ampliación del Bioparc, así como su crecimiento", pero "no a costa de nuestra ciudad". Y se explica: "no podemos seguir siendo la puerta trasera del Bioparc, la que sufra los fuertes olores, la basura, la logística y el tráfico pesado de camiones" que entran y salen del complejo de ocio. "Estas instalaciones están pegadas a las fincas de Mislata, donde hay un gran descampado, en el término de València, sin mantenimiento, lleno de maleza", critica el alcalde, que añade que el "camino de por el que transitan los camiones, que afecta a ambos términos municipales, tampoco se mantiene".

Por tanto, desde Mislata advierten que "si la dinámica de ampliación" de Bioparc "va a ser aumentar los perjuicios que ya sufre nuestro municipio, nos defenderemos donde haga falta". Por el momento, Bielsa avanza que va a solicitar al Ayuntamiento de València el expediente del proyecto de ampliación del complejo de ocio "para conocer con más detalle todos los pormenores de ampliación". También señala el alcalde que pedirán una reunión con los responsables de Rain Forest para "trasladarles nuestra inquietud por la actuación" y "saber en qué consiste el proyecto y cómo va a afectar a Mislata".