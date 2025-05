Rechazo en el Barrio del Cristo al desvío del barranco de la Saleta

El proyecto del desvío del barranco de la Saleta, una actuación históricamente reclamada en municipios por los que transcurre la rambla, especialmente en Aldaia, ha encontrado una nueva piedra en el camino, esta vez dentro del propio municipio. Si bien hace una semana más de medio millar de personas participaba en una marcha silenciosa para reclamar la ejecución de una obra que consideran «clave para garantizar nuestra seguridad», según reclamaron durante la concentración, en las últimas semanas se han ido multiplicando las voces contrarias a esta actuación ante las dudas de su efectividad.

Las críticas vienen del Barrio del Cristo, vecindario asentado entre los términos municipales Quart de Poblet y Aldaia por el que está previsto que transcurra una parte de la rambla de manera soterrada. El temor a que la ejecución de esta obra pueda agravar problemas ya existentes sumado a las secuelas y cambios provocados por la dana del pasado 29 de octubre han incrementado la sensación de «desconfianza» a un plan que creen que está «desactualizado» y que ahora temen que pueda «poner en riesgo a los vecinos». Así lo trasladaron un grupo de residentes durante el último pleno municipal de Aldaia al que asistieron para trasladar su inquietud al alcalde, Guillermo Luján, al que reclamaron la necesidad de revisar el proyecto antes de llevarlo a cabo.

«Hay un colegio a 80 metros»

«Parece que es el barrio del Cristo contra Aldaia, pero no es así. Nos llaman miserables por no querer ese desvío, pero nosotros nos salvamos por un centímetro y la obra va a afectar a muchas más zonas que el polígono industrial, que es lo que nos dicen», manifestó una de las asistentes. La mujer considera que la alternativa planteada por la Confederación Hidrográfica del Júcar es un proyecto «obsoleto» y no ocultó su «desconfianza» ante una actuación que lleva décadas planificada.

«Lleváis 40 años reclamando el desvío, pero durante todo este tiempo se han cometido muchas irregularidades. Por eso no nos fiamos. Porque habéis hecho un centro comercial en medio de un barranco. Nos pedís que confiemos en los técnicos. Pero, ¿en cuáles? ¿En los que aprobaron en su día construir en zonas inundables o en los que quieren ahora desviar el barranco al lado de nuestros hogares», manifestó la mujer quien subrayó que su única intención es «salvaguardar nuestras casas y nuestras familias».

Barranco de la Saleta donde se ejecutarán las obras de mejora. / Francisco Calabuig

A juicio de los residentes, el plan de la CHJ «no va a solucionar el problema» de las inundaciones que sufren en el municipio. «Al menos en la zona de la Cautiva, donde cada vez que llueve se inunda», recordó otra de las asistentes que admitía estar «muy preocupada» por la zona en la que está previsto que transcurra el barranco. «Decís que el desvío va a pasar por zonas donde no vive nadie, pero hay un colegio a 80 metros de la zona en la que se quiere poner el subterráneo», reprochó la mujer. A este respecto, otro miembro del público detalló que el nuevo trazado pasa por infraestructuras clave de la mancomunidad «y encima hace dos ángulos de 90 grados, uno entre el Rajolar y la Cautiva y otro al lado del Tío Carmelo».

Falta documentación

Cuestionada también es la intención de soterrar la rambla a su paso por el barrio, una medida que temen que pueda provocar el colapso durante episodios de lluvias intensas como el del pasado 29 de octubre. «¿Qué va a pasar cuando se obstruya todo?», cuestionaron. Por su parte, Julia, una residente que se presentó como científica ambiental, alertó de la falta de datos del proyecto. «La última información de la CHJ habla de un estudio de integración paisajística, algo que no explica de qué manera va a afectar al pueblo de manera medioambiental o económico. Únicamente explica de qué manera se va a integrar en el paisaje para que el impacto visual sea menor», explicó.

«¿De qué manera vamos a escuchar a los técnicos si no se ha hecho una evaluación de impacto ambiental y por ende, no hay un estudio de los impactos asociados a este proceso?», se preguntaba esta joven que considera que debe realizarse un estudio sobre el impacto, así como adaptar la obra después de las inundaciones «porque la hidrología ha cambiado tras la dana ya que la barrancada ha modificado el recorrido de algunos barrancos.

Buscar el origen del problema

Por su parte, el portavoz de Compromís per Aldaia, Lluís Granell, también manifestó su oposición al proyecto, al menos hasta que haya más información sobre qué pasó el 29-O. «Nos están vendiendo como tontos que la solución es el desvío de un barranco sin saber siquiera de donde venía el agua que nos devastó», acusó el valencianista tras presentar una moción para instar al ayuntamiento a pedir a la CHJ un informe sobre las causas de la catástrofe. «Antes de reivindicar una solución tenemos que saber cuál es el problema porque, ¿y si resulta que la medicina que recetamos al enfermo no es adecuada?», manifestó Granell.

Tras atender a todos los vecinos, el alcalde matizó que el desvío de la Saleta es un proyecto de la CHJ que está redactado por expertos y aclaró que la obra «es una cuestión científica, no política». Luján asegura comprender la «inquietud» de las personas, «sobre todo después de lo sucedido». Es por ello que ha invitado a los técnicos encargados de la redacción del proyecto a «que vengan a Aldaia para explicarle a los vecinos en qué consiste y que puedan resolver todas sus dudas», indican fuentes municipales.