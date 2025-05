"Con una recuperación por la dana generar incertidumbre con una moción de censura traslada intranquilidad a la ciudadanía"

Vaya semanitas, ¿no?

Semanas intensas diría yo. Pero bueno, siempre al final son fructíferas cuando lo que siempre prevalece es el futuro de Torrent y el trabajar por Torrent. Y esa era la tranquilidad que yo creo que teníamos todos los miembros del equipo de gobierno.

No sé si auguraba este desenlace y si le ha decepcionado Alonso del Real con su renuncia

Sinceramente no me lo esperaba. Y no puedo decir que me haya decepcionado porque al final hemos estado trabajando dos años como equipo de gobierno. Él como portavoz del grupo de Vox en dos áreas muy importantes y en las cuales hemos compartido y hemos trabajado por este proyecto que es Torrent. Y además, en esta época y el momento que vivimos de la dana, que yo creo que como equipo de gobierno nos hizo sentirnos mucho más unidos y con una certeza de que había que salir de esta situación y había que salir todos juntos. Por tanto, sí que ha sido una sorpresa. Nunca me esperaba que Guillermo pasara al grupo de no adscritos y que, bueno, expresara lo que él ha expresado: esa parte de desavenencias con su partido, que a lo mejor creo que es lo que él traslada, que es lo que ha forzado esa salida y, por tanto, yo la respeto. Respeto ese posicionamiento personal y lamento también que no siga en el equipo de gobierno.

Le preguntaba lo del desenlace y si le ha decepcionado, porque cuando él presentó la renuncia y se conoció públicamente, Alonso del Real apuntó a problemas internos con Vox. De hecho, se postulaba a seguir en el gobierno, aunque fuera como no adscrito. Posteriormente culpaba al PP por desavenencias en el pacto de gobierno. Y finalmente, en el pleno apuntó a todo el mundo, aunque seguía postulándose a quedarse en el gobierno…

En gobierno de coalición como este con dos partidos, también se tiene que dialogar mucho y, por supuesto, hay similitudes y diferencias. Y eso es una realidad. En este equipo de gobierno, y en anteriores equipos de gobiernos con otros colores, la forma de manifestarlo y expresarlo, eso ya es respetable a cada uno. Yo me quedo con los dos años que hemos podido gobernar y que ha estado Guillermo y eso para mí es algo que tengo que reconocer también como alcaldesa y como ciudadana de Torrent, que al final ha habido un equipo que ha trabajado unido con todas sus diferencias. Ojo, cualquier equipo tiene diferencias, incluso siendo todos del mismo color político. Y esas diferencias muchas veces no tienen por qué ser un defecto, sino también una parte del trabajo, porque si fuéramos todos tan iguales, tan perfectos y pensando lo mismo, sería realmente complicado, porque no habría esa parte de aportación que crea un debate y una aportación de ideas que son importantes.

Amparo Folgado, durante la entrevista / L-EMV

Pero, ¿Siente que ha podido tener algo de culpa en esta marcha?

Eso se lo tendría que preguntar a él.

Se lo comento porque la oposición, tras la salida de Alonso del Real, le ha reprochado que primero perdió a su número dos y ahora a su teniente de alcalde

La oposición puedo pensar, que no justificar, que quieran hacer política no de nivel, sino de peor nivel con esas afirmaciones. Sobre todo porque que hay que tener un respeto. La salida del anterior concejal de Hacienda estuvo motivada, según él me trasladó, por motivos de salud. Entonces, pienso que hay que respetar siempre a cualquier miembro de la corporación, sea del color que sea y aludiendo los motivos que sean. Pero bueno, la oposición a lo mejor, en lugar de trabajar por el buscar las cosas y oportunidades para la ciudad de Torrent, quiere poner focos donde no hay más que un trabajo de un equipo de gobierno con sus diferencias, con sus similitudes, pero con su elemento común y que smarca la línea día a día que es Torrent.

Miremos ya a lo que viene por delante. ¿Da por zanjada la crisis?

Desde el mismo momento en que llegamos a ese nuevo acuerdo, con ese reparto que hizo Vox de las delegaciones. Desde ese instante seguimos trabajando y trasladar la máxima tranquilidad de la ciudadanía. Es más, creo que esto ha sido una oportunidad como equipo de gobierno para volver, no a sentarnos porque siempre hemos estado trabajando unidos, pero sí a poner otra vez en valor y los puntos que queríamos y cómo queremos relanzarnos. Y además, en estos momentos, que aunque estamos con toda la recuperación de la dana, tenemos que volver a poner el foco en toda la ciudad de Torrent, pues volvemos a poner el punto de inicio, que era lo importante.

"Soy una persona dialogante y que además me gusta llegar a acuerdos, siempre y cuando al final esos acuerdos sean por el bien de Torrent"

Le quedan dos años de mandato con un gobierno en minoría. ¿Cómo va a tratar de sacar adelante temas como presupuestos, modificaciones de crédito, convenios...?

Con algo que para mí es básico y es el diálogo. Frente a lo que dicen algunos que no soy una persona dialogante, creo que los años de mi experiencia, y sobre todo mi trayectoria, me deja claro que soy una persona dialogante y que además me gusta llegar a acuerdos, siempre y cuando al final esos acuerdos sean por el bien de Torrent. Y además, si en un momento hay que modificar un planteamiento porque tenemos que sumar más planteamientos, lo he hecho. Por tanto, ahora lo que está claro es que seguimos trabajando como equipo de gobierno, nos seguiremos sentando para tomar acuerdos con los diferentes grupos si así quieren. También, por supuesto, con Guillermo Alonso, que además él ha manifestado que quiere estar a disposición del equipo de gobierno y seguir trabajando en esas líneas que él también tenía como claras. Y bueno, yo creo que nos piden y debemos tener esa parte más de diálogo y de consenso y de busca de acuerdos. Y eso a mí no me da ningún miedo.

Amparo Folgado responde a una de las preguntas durante la entrevista / L-EMV

No sé si el último pleno, el primero de Alonso del Real como no adscrito, le sirve de referencia donde no hizo concesiones a la oposición, excepto en la última moción de Compromís.

Yo mantengo un diálogo y una información constante con Guillermo, como también lo he hecho siempre con el resto de los portavoces o alguna persona, pero de forma mucho más clara, porque al final tenemos que tener esa gobernabilidad de la ciudad, ese diálogo con todos los grupos políticos y sobre todo garantizar seguridad y tranquilidad. Siempre pienso que está claro que los ciudadanos podemos estar preocupados, pero preocupados se tiene que estar siempre y ocupados siempre. Y en otros gobiernos también hay situaciones similares. En el gobierno de España creo que es mucho más claro las referencias a las luchas y los cruces que tienen con sus socios de gobierno, y creo que el Partido Socialista no entiende que eso sea una crisis. Siempre dice que es un diálogo. Entonces, lo que vale para un lugar vale para otro. Y la política es venir a hablar y sobre todo dialogar y llegar a acuerdos, ya sea en el gobierno de España, en la Comunidad Valenciana o en cualquier municipio.

"Se le tiene que tener respeto a los ciudadanos en el sentido de que hay un gobierno y un equipo de gobierno que ha trabajado y está trabajando y va a seguir trabajando"

El jueves lanzó un mensaje a la oposición pidiendo respeto y responsabilidad institucional. Ahora ha vuelto a hablar de respeto. ¿Es un mensaje contra una moción de censura?

Es un mensaje para la ciudad de Torrent. Se le tiene que tener respeto a los ciudadanos en el sentido de que hay un gobierno y un equipo de gobierno que ha trabajado y está trabajando y va a seguir trabajando. Hay un proceso de recuperación de la dana que se tiene que seguir haciendo y generar incertidumbres no es la mejor forma de transmitir tranquilidad a la ciudadanía. Por tanto, creo que la labor que tenemos que hacer todos los miembros de la corporación municipal es saber que tenemos que hacerlo por nuestros vecinos y que está claro que cada uno queremos hacer y podemos hacer la política como podamos, pero también desde ese respeto que siempre tenemos que manifestar. Porque además, en algunos momentos de los plenos se ha visto actitudes y formas que no son las más adecuadas, y que muchas veces se le achaca a esta alcaldía, pero cualquiera que tiene memoria y puede ver plenos, podrá ver actuaciones y cosas que no eran las más agradables en el pasado ni que son las más deseables actualmente. De cualquier manera, y algo que siempre nos ha hecho diferentes a la ciudad de Torrent, es que esas diferencias y esas formas de expresarnos en el pleno, fuera de él se mantienen ese respeto que tenemos y eso es lo que creo que nos ayuda a todos. Así que yo confío en todos.

Pero ¿Teme esa moción de censura? ¿Cree que se está cocinando? ¿La ve posible?

Cada uno con su conciencia. Yo no sé si será posible o no. Lo que sí que tengo claro es que mi disponibilidad es trabajar y dialogar con todos.