Aldaia critica que València alegue a La Saleta en base a la opinión de sus técnicos y no de expertos

La presentación de alegaciones del Ayuntamiento de València al proyecto de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de encauzamiento del barranco de la Saleta hasta el Túria, ha vuelto a abrir la herida con los pueblos de l'Horta, en especial de Aldaia, que sufrió las graves consecuencias del desbordamiento de un cauce cuyo desvío lleva reivindicándose más de 40 años.

Su alcalde, Guillermo Luján, ha intentado que su homóloga en València, Maria José Catalá, como torrentina y ciudadana de la comarca, que conoce esta problemática permanente, cambiara de opinión atendiendo a los técnicos que avalaban el proyecto, y para ello le envió una carta abierta, que ella contestó asegurando que el ayuntamiento había pedido a los técnicos del ciclo Integral del Agua y de planeamiento, y a las universidades públicas, que estudias en el proyecto presentado por la CHJ.

Guillermo Luján cuando asistió a la reunión con el ministro Víctor Torres en Torrent. / José Manuel López

"La alcaldesa María José Catalá aseguró en su respuesta a nuestra carta abierta que el ayuntamiento de Valencia incorporaría a la hora de valorar si presentar alegaciones “la fundamentada y necesaria opinión de nuestras universidades públicas a través de una estrecha colaboración que mantenemos en el marco del binomio Universidad- Ciudad. Entiendo, por tu carta, que el criterio de los técnicos y de los expertos de la universidad no te parecerán desacertados” recuerda Luján, quien lamenta que ahora no haya cumplido esas pretensión.

"Félix Francés, catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universitat Politècnica de València y Francisco Vallés, investigador del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de esta misma universidad, confirmaron que los datos disponibles aseveran que el río Túria quedó lejos de su desbordamiento el 29 de octubre. El caudal máximo que puede soportar el río está ahora mismo en unos 4.200 metros cúbicos de agua por segundo y los datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar apuntan a que el 29 de octubre no superó los 2.500”, recuerda el primer edil, unos datos que ya publicó Levante-EMV, tras acceder a un informe de la Confederación Hidrográfica de Júcar, que reflejan losa hidrogramas del día de la dana.

Tanto Vallés como Félix Francés indicaron también hace apenas unos días en la cadena SER, que, con esta capacidad del Túria, “se puede encauzar el barranco de La Saleta sin problema” y señalan que València “puede estar tranquila porque el caudal máximo que se va a encauzar es de 130 metros cúbicos de agua, lo que no representa ni el 2% de la capacidad máxima del agua.”

Hidrograma piblicado por la CHJ. / CHJ

Unas declaraciones en las que hace hincapié el Ayuntamiento de Aldaia, cuyo alcalde asegura que "lamentamos que ahora la opinión de los expertos de las universidades a los que aludía María José Catalá no aparecen por ningún lado en unas alegaciones que, finalmente, parece ser que han sido elaboradas únicamente, siguiendo el criterio de los técnicos municipales del Ayuntamiento de València, sin ninguna opinión externa".

Saura: "Quiere crear dudas incluyendo el barranco del Poyo

Por otra parte, también se muestran sorprendidos porque hayan incluido el encauzamiento del barranco del Poyo cuando el proyecto presentado por la CHJ solo tenía como objeto La Saleta. "Es sorprendente que el equipo de Catalá anuncie que va a alegar contra el desvío del barranco del Poyo, cuando este proyecto es para el barranco de la Saleta", concluye el alcalde.

Luján y Saura / L-EMV

Algo que también critica su homólogo y afectado, Toni Saura, alcalde de Alaquàs, quie asegura que valència en sus alegacines al proyecto de la Saleta, a incluido el del Poyo, "porque no tiene argumentos para rechararun encauzamiento de apenas 140m3 enun cauce con una capacidad de 4.200m3. Todos los informes téncicos de la CHJ y la UPV lo avalan", reocnoce.

Para Saura, esta inclusión del encauzamiento del Poyo "un barranco que ahora no está sobre la mesa", no tiene otro objetivo que crear "dudas y confusión", y por tanto "estas alegaciones no corresponden y no se deberían tener en cuenta para este proyecto tan necesario para Alaquàs, Aldaia y Xirivella, y cuando mas pronto mejor, porque las consecuencias de no hacerlo acabamos de sufrirlas hace seis meses y hay que minimizar los riesgos posibles para que esto no vuelva a ocurrir", concluye el alcalde de Alaquàs.